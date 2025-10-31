Фабричната активност в Китай се свива, водейки до нови призиви за държавна подкрепа

Фабричната активност в Китай се понижава през октомври, предизвиквайки нови призиви за по-силна държавна подкрепа, предава Bloomberg.

Официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в производството се е свил с по-рязък от очакваното темп до 49 пункта през октомври. Това показва най-силния спад за последните шест месеца. Новите поръчки се намалели с най-сериозен темп от 2023 г. насам, тъй като търсенето бе ударено от търговските бариери и слабо вътрешно потребителско доверие.

Според Националното статистическо бюро на Китай слабата активност се дължи на по-малкия брой работни дни през октомври заради празници и „нарастващата сложност на глобалната среда“. През същия месец напрежението между двете най-големи икономики в света се засили, като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с допълнително мито от 100% върху китайски внос в отговор на ограничения, свързани с износа на редкоземни елементи.

Подиндексът за производството е спаднал под границата от 50 пункта, която разделя ръста от свиването, за първи път от април, когато Тръмп наложи т.нар. „реципрочни“ мита. Подиндексът за новите поръчки за износ също е отбелязал най-слабия си резултат оттогава.

Въпреки общото забавяне в промишлеността, производителите вероятно ще получат известна подкрепа от споразумението между Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, което намали митата върху китайските стоки. Въпреки това слабото вътрешно търсене и несигурността в отношенията между САЩ и Китай ще продължат да помрачават перспективите.

Индексът на непроизводствената активност, включващ строителството и услугите, леко се е повишил до 50,1 пункта, сочат още данните от петък.

Някои китайски износители изразяват умерен оптимизъм, че сделката между Вашингтон и Пекин ще увеличи поръчките за техните стоки, но вече не са толкова ентусиазирани, колкото преди. Мнозина признават, че са си научили урока от търговските маневри на Тръмп и вече осъзнават, че не могат да разчитат изцяло на достъпа до най-големия потребителски пазар в света.

Тъй като нетният износ съставлява почти една трета от растежа на Китай тази година, способността на компаниите да намират нови клиенти извън САЩ помогна на икономиката да остане напът към постигането на годишния целеви ръст от около 5%. Въпреки това много анализатори прогнозират, че последното тримесечие на 2025 г. ще бъде най-слабото от 2022 г. насам.

Китайските власти вече са инжектирали стимули на стойност 1 трлн. юана (141 млрд. долара) от края на септември. Очаква се също така Китайската централна банка да намали основния лихвен процент и да понижи изискванията за резервите на банките, за да освободи ликвидност, според проучване на Bloomberg сред икономисти.

В дългосрочен план Пекин планира да запази технологиите и производството като основни приоритети, като същевременно значително увеличи дела на потреблението в икономиката. Политиците възнамеряват да предприемат „извънредни мерки“ за постигане на пробиви в ключови технологии и засилване на контрола върху износа, според обобщение от ключово политическо заседание през октомври, посветено на следващия петгодишен план на страната.