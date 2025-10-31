Европейските фондови пазари се разочароваха от тримесечните отчети

Европейските фондови пазари затвориха седмицата на червена територия, разочаровани от тримесечните отчети на компаниите. Първите данни на Евростат показат понижение на инфлацията в еврозната до 2,1% през октомври, а икономиката в еврозоната се представя по-добре от очакваното през третото тримесечие, отбелязва CNBC.

Паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,51% до 571,89 пункта, като почти всички сектори в състава на индекса са на червена територия. В Германия DAX се понижи с 0,67% до 23 958,3 пункта, а френският САС40 достигна до 8121,07 пункта, което е понижение от 0,44 на сто.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се понижи с 0,44% до 9717,25 пункта.

Петролът се отправя към спад за трети пореден месец, сочат прогнозите на Ройтерс.Търговията е много динамична - по-рано днес цената се понижи на фона на спада на китайската промишлена активност за седми пореден месец през октомври. Към края на европейската сесия обаче тенденцията се обърна и американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 0,5% до 60,90 долара за барел. Европейският "Брент" се търгува почти без промяна за 65 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 11,1523 долара. Стойността на британския паунд достига до 1,313 долара.

Цената на златото се повишава с минималните 0,11% и достига 4020 долара за тройунция. Търговията остава под натиска на неяснотите дали Федералният резерв ще се реши на още едно намаление на лихвата през тази година. Ценният метал поскапва за трети пореден месец.