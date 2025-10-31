IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Amazon записа рекорди и подкрепи Nasdaq, Dow Jones отбеляза шести месец с ръст

Цената на петрола записа нов месечен спад от почти 3%

22:47 | 31.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на борсовата търговия отвъд Океана записаха ръстове на фона на рекордния връх, отбелязан от акциите на Amazon. Компанията на Джеф Безос съобщи за най-бързия растеж на облачното си звено за последните години, което донесе ръст на цената на акциите ѝ от почти 10% до 244,22 долара за брой. По време на сесията беше подбрен рекорд на цената от малко над 250 долара.

Добрите отчети на Apple и Amazon като цяло успокоиха инвеститорите относно бъдещето на технологичния сектор, посочва The Wall Street Journal. Акциите на Apple се колебаха между печалби и загуби и в крайна сметка затвори търговията с минимален спад от 0,4% до 270,37 долара за брой.

Представянето на технологичния сектор доведе до ръст на Nasdaq с 0,61%до 23 724,957 пункта. Широкият S&P500 отбеляза повишение на стойността си от 0,26% до 6840,2 пункта, докато Dow Jones затвори  при 47 562,87 пункта, или ръст от минималните 0,09%. За водещия индекс на търговията на Wall Street обаче това е шести пореден месец с ръст от 2018 година насам. Индикаторът затвори с месеца с увеличение от 2,5 на сто, сочат изчислеията на CNBC.

За Nasdaq октомври завърши с повишение от 4,7%, а за S&P500 - от 2,3%.

Цената на петрола записва нов месечен спад през октомври в рамките на почти 3% на фона на увеличения добив от страните в ОПЕК+ и извън организацията. Сесията обаче приключи с ръст, макар и минимален, след съобщенията на САЩ за идентифициране на цели във Венецуела, пише Ройтерс. Световните агенции предодаха още, че лидерът на страната Николас Мадуро е поискал подкрепа от Русия. Американският президент Доналд Тръмп посочи на борда на своя самолет, пътувайки за уикенда, още, че е планира удари по Венецуела.

Американският лек суров петрол (WTI) затвори сесията на ниво от 60,98 долара за барел, което е почти без промяна спрямо предходната седмица. В петък цената на суровината се повиши с малко над 0,5 на сто. Европейкият сорт "Брент" се променя минимално до малко над 65 долара за барел.

На валутните пазари щатският долар възстановява част от стойността си, достигайки до 1,1531 спрямо еврото. Един паунд се разменя за 1,3138 долара.

Цената на златото се понижи до 4014 долара за тройунция, което е минимален спад на дневна база.

Последна актуализация: 22:49 | 31.10.25 г.
