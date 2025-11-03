Търговското примирие между САЩ и Китай повиши цената на алуминия до тригодишен връх

Алуминият поскъпна до най-високото ниво от май 2022 г., като продължи ралито си благодарение на затягането на веригите за доставка в Китай и подобряването на перспективите за търсенето със смекчаването на търговското напрежение, предава Bloomberg.

Лекият метал поскъпна с над 7% през октомври в най-доброто му представяне от над една година насам, тъй като инвеститори и анализатори очакват, че самоналоженият таван върху производството в Китай ще затяга все повече предлагането с възстановяването на търсенето в сектори като строителството и потребителските стоки.

Търговското споразумение между САЩ и Китай отменя, поне засега, голям източник на несигурност за световната икономика и повишава перспективите за пазарите на метали.

Алуминият е поскъпнал с 14% от началото на годината. Графика: Bloomberg LP

Двете страни постигнаха широко сближаване, според което много спорни въпроси ще бъдат обсъдени отново след една година. Въпреки това рисковете остават, като забавят инерцията на китайската икономика.

Частно допитване установи, че производството е намаляло повече от очакванията през октомври, след като официалният заводски показател на страната миналата седмица отбеляза най-дългата си поредица от спадове от над девет години насам.

Фючърсите върху алуминия на борсата за метали в Лондон отбелязаха ръст от 0,6% до 2902 долара за тон. Другите метали поеха в различни посоки, като медта поевтиня с 0,3%, а цинкът поскъпна с 1,5 на сто.