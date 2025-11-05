Европейските борси се възстановиха от по-ранните спадове, приключвайки сесията с ръстове

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, възстановявайки се от спадовете в рамките на деня, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,25% до 572,03 пункта.

Германският измерител DAX се повиши с 0,42% до 24 048,87 пункта.

Френският индекс CAC записа ръст от 0,08% до 8074,23 пункта.

Британският показател FTSE отчете повишение от 0,64% до 9777,08 пункта.

Акциите на Novo Nordisk поевтиняха с 4,5%, въпреки че датският производител на лекарства отчете нетна печалба от 20 млрд. датски крони (3,1 млрд. долара), което е в съответствие с очакванията на анализаторите.

Цената на акциите на BMW се повиши с 6,9%, след като производителят на премиум автомобили представи тримесечна печалба от 2,3 млрд. евро, която отговори на пазарните прогнози.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 5 ноември.

Акциите на Orsted приключеха сесията без промяна, след като датският производител на вятърни турбини записа загуба от 1,7 млрд. датски крони за третото тримесечие, което е по-оптимистичен резултат от очаквания от анализаторите дефицит от 1,95 млрд. датски крони.

По-рано през деня страните от Европейския съюз (ЕС) се споразумяха да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., включително 5%, които могат да бъдат постигнати чрез схеми за международни компенсации. Системата за въглеродни кредити ще бъде пусната от 2031 г. и ще бъде напълно въведена до 2036 г.

Междувременно централната банка на Швеция запази днес основния си лихвен процент на 1,75% и потвърди, че е малко вероятно да има по-нататъшни промени. Регулаторът намали лихвата на предишното си заседание, очаквайки ускорението на инфлацията да се окаже временно явление и икономиката да продължи да се възстановява.