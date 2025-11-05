Европейските борси се възстановиха от по-ранните спадове, приключвайки сесията с ръстове

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, възстановявайки се от спадовете в рамките на деня, съобщава CNBC.
Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,25% до 572,03 пункта.
Германският измерител DAX се повиши с 0,42% до 24 048,87 пункта.
Френският индекс CAC записа ръст от 0,08% до 8074,23 пункта.
Британският показател FTSE отчете повишение от 0,64% до 9777,08 пункта.
Акциите на Novo Nordisk поевтиняха с 4,5%, въпреки че датският производител на лекарства отчете нетна печалба от 20 млрд. датски крони (3,1 млрд. долара), което е в съответствие с очакванията на анализаторите.
Цената на акциите на BMW се повиши с 6,9%, след като производителят на премиум автомобили представи тримесечна печалба от 2,3 млрд. евро, която отговори на пазарните прогнози.
Акциите на Orsted приключеха сесията без промяна, след като датският производител на вятърни турбини записа загуба от 1,7 млрд. датски крони за третото тримесечие, което е по-оптимистичен резултат от очаквания от анализаторите дефицит от 1,95 млрд. датски крони.
По-рано през деня страните от Европейския съюз (ЕС) се споразумяха да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., включително 5%, които могат да бъдат постигнати чрез схеми за международни компенсации. Системата за въглеродни кредити ще бъде пусната от 2031 г. и ще бъде напълно въведена до 2036 г.
Междувременно централната банка на Швеция запази днес основния си лихвен процент на 1,75% и потвърди, че е малко вероятно да има по-нататъшни промени. Регулаторът намали лихвата на предишното си заседание, очаквайки ускорението на инфлацията да се окаже временно явление и икономиката да продължи да се възстановява.