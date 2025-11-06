Николай Стойков: България вече има компании с реален потенциал за международните пазари

На 11 ноември 2025 г. София ще бъде домакин на 14-ото издание на Investor Finance Forum – най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност у нас. Тя се организира от Investor.bg и ще събере водещи икономисти, банкери и инвеститори, които ще обсъдят глобалните тенденции, финтех иновациите и новите възможности за растеж. Повече информация за програмата, лекторите и безплатната регистрация за събитието може да откриете на Investor Media PRO.

Какви възможности може да отвори за българските компании листване на Nasdaq, кои сектори са най-подходящи и какво можем да очакваме като тенденции в инвестирането с влизането на България в еврозоната – попитахме Николай Стойков, управляващ партньор в Аларик Секюритис, който е сред участниците във форума.

- Г-н Стойков, Аларик Секюритис наскоро организира събитие в партньорство с Nasdaq, посветено на възможностите за публично листване на български компании. Какво стои зад тази инициатива и какви са очакванията ви?

Основната цел е да покажем, че достъпът до американските капиталови пазари е напълно реална възможност и за българските компании – дори когато те не са достигнали мащаба на еднорог. Nasdaq предлага различни сегменти, които позволяват листване и на компании в по-ранен етап на развитие, включително такива, които все още не реализират приходи.

САЩ остават най-големият и най-ликвиден пазар в света, осигуряващ по-добра оценка и по-широк достъп до финансиране. Нашата амбиция е да повишим осведомеността и да насърчим повече предприемачи да направят първата стъпка към международните капиталови пазари.

Николай Стойков Снимка: Аларик Секюритис Николай Стойков е управляващ партньор в Аларик Секюритис ООД. Той притежава бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по финанси от Университета на Рочестър, Ню Йорк. Професионалната му кариера като трейдър започва на борсите AMEX и NYSE, където в периода 1998–2002 г. работи за Susquehanna International Group като търговец на деривати. През 2002 г. Николай съосновава Tykhe Capital LLC, специализирана в търговия с конвертируеми облигации. От 2006 г. се присъединява към Vermillion Asset Management, където управлява инвестиционен портфейл, фокусиран върху суровинни пазари. От 2013 г. Николай Стойков е част от екипа на Аларик Секюритис, където разработва стратегии за инвестиции в деривати и допринася за развитието на компанията.

- Има ли достатъчно самочувствие българският бизнес да излезе на американска борса?

Откровено казано – все още не, но това е напълно естествено. Нашата роля е именно да подкрепим компаниите в тази стъпка и да покажем, че тя не е толкова голяма, колкото изглежда. Започваме с повишаване на осведомеността и предлагаме консултации и съдействие на всеки етап от процеса.

България вече разполага с редица компании с реален потенциал, които заслужават по-голяма видимост и достъп до по-широк кръг инвеститори. Вярваме, че някои от тях са напълно готови да направят прехода към международна сцена.

- Има ли конкретни сектори в България, които според вас са най-подходящи за излизане на международни пазари?

Да. На първо място са технологичните компании – особено в софтуера, финтеха и киберсигурността, където България вече има силни традиции и глобално конкурентни продукти.

Втората група са производствените и индустриалните предприятия, които успешно изнасят и могат да мащабират дейността си чрез достъп до капиталови пазари.

Перспектива има и в енергийния и устойчивия сектор, където се развиват иновации с международен потенциал.

Като цяло, силата на българския бизнес е там, където се срещат технологията, ефективността и устойчивостта – това са компаниите, готови да излязат на световната сцена.

- Какво търсят американските инвеститори в момента и къде българските компании имат предимство?

Днес инвеститорите търсят преди всичко качествен мениджмънт, отчетност и ясна стратегия за растеж. След периода на свръхликвидност фокусът се измести към модели с ефективни структури и предвидими приходи.

Българските компании имат шанс, ако демонстрират прозрачност, добро корпоративно управление и международна визия. Листването на Nasdaq е силен сигнал за доверие и зрялост – то отваря вратите за сериозен институционален капитал.

- Ще бъде ли въвеждането на еврото стимул за по-голямо участие на международни инвеститори у нас?

Определено. Еврото е символ на стабилност и доверие. Всяка стъпка на интеграцията ни с Европа намалява страховете и бариерите пред чуждестранните инвеститори. Освен това премахва валутния риск и прави българския пазар по-достъпен. За бизнеса това означава по-ниска цена на капитала и по-добри условия за финансиране.

Дори домакинствата ще усетят положителен ефект – по-ниски лихви, по-висока стойност на активите и повече ликвидност в икономиката. В макроикономически план очакваме по-добър кредитен рейтинг и нов инвестиционен цикъл.

- Какво поведение очаквате от инвеститорите в навечерието на въвеждането на еврото?

Очаквам повишена активност, особено в сектори като капиталови пазари, банки и недвижими имоти. Исторически, въвеждането на еврото в нови икономики стимулира апетита към риск, защото инвеститорите искат да се позиционират преди ръста на оценките.

Ще има и известна предпазливост, част от компаниите ще изчакат регулаторната рамка да се изчисти. Но като цяло очакваме оптимизъм и засилено движение на капитали.

- Как оценявате текущата ситуация на световните пазари?

Пазарите са в състояние на висок оптимизъм, подхранен от добри резултати и очаквания за понижение на лихвите. Но историята показва, че такива периоди често завършват с корекция.

Възможен спад от 10–20% би бил здравословен, защото ще нормализира оценките. В подобна среда инструментите с фиксирана доходност и добре диверсифицираните портфейли са най-разумният избор. Не очаквам рецесия – централните банки вече смекчават политиките си, а банковата система е стабилна.

- Кои глобални тенденции следите най-внимателно?

Една от ключовите теми, които следим, е ръстът на държавните разходи за сигурност. Те могат да натоварят бюджетите и да окажат влияние върху пазарната динамика и инфлационните очаквания. Следим също развитието на изкуствения интелект, автоматизацията и регулациите около тях – това са фактори, които ще определят посоката на капиталовите потоци през следващите години.

- Кои продукти предизвикват най-голям интерес сред клиентите на Аларик Секюритис?

В момента виждаме отчетлив ръст на интереса към по-рискови продукти – активни инвеститори и трейдъри търсят по-висока доходност и по-гъвкави стратегии, които им позволяват да се възползват от динамиката на пазарите. Нашата професионална платформа Hammer Pro им предоставя всичко необходимо – бързо изпълнение, пазарни скенери, графики и аналитични инструменти.

В същото време се грижим и за по-консервативните инвеститори, които поставят акцент върху стабилността и защитата на капитала. За тях предлагаме решения с фиксирана доходност, диверсифицирани портфейли и достъп до глобални ETF-и. Така гарантираме баланс между възможности за растеж и сигурност – според профила и целите на всеки клиент.

- Какъв е вашият съвет към хората, които обмислят да започнат да инвестират?

Инвестирането е процес, които отнема време и не е въпрос на моментно решение. Подходът трябва да бъде систематичен – ясно определени цели, правилен риск мениджмънт и постоянен анализ.

Пазарите предлагат цикли, а не сигурност, затова ключът е в адаптивността. С интеграцията към еврозоната ще се увеличи ликвидността и достъпът до капиталови пазари, което ще даде на инвеститорите нови инструменти за ефективно диверсифициране.

- Защо подкрепяте Investor Finance Forum?

Припознахме Investor Finance Forum като значима инициатива още от самия ѝ старт, защото за нас информираността е най-добрата форма на сигурност. Колкото по-образован е инвеститорът, толкова по-устойчив е пазарът.

Вярваме, че знанието и споделеният опит изграждат по-зрял инвестиционен климат, а форумът е именно мястото, където се срещат идеи, опит и визия. С удоволствие партнираме на екипа зад форума, защото споделяме обща мисия – да насърчаваме професионализма, прозрачността и културата на информирано инвестиране в България.