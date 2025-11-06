Реакциите на корпоративните отчети доведоха до широки спадове на европейските борси

Европейските водещи индекси отчетоха спадове в четвъртък, тъй като инвеститорите реагираха на поредната вълна от корпоративни финансови резултати.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,7% до 567,9 пункта, като повечето сектори от индекса и основни борси завършиха сесията на отрицателна територия.

В Германия DAX спадна с 1,31% до 23 734,02 пункта, във Великобритания FTSE 100 изтри 0,42% до 9735,78 пункта, а във Франция CAC 40 – 1,36% до 7964,77 пункта.

AstraZeneca не промени прогнозата си, след като отчете по-добри от очакваното приходи и печалба за третото тримесечие. Очаква се общите приходи на групата, които скочиха с 10% на годишна база през третото тримесечие на база постоянна валута, да се повишат с висок едноцифрен процент тази година.

Очакванията предвиждат още основната печалба на акция на фармацевтичната компания да се увеличи с малък двуцифрен процент.

Акциите на AstraZeneca се колебаеха над и под линията на равновесие през целия ден, преди да завършат с ръст от 3,1%.

Пред CNBC главният изпълнителен директор на AstraZeneca Паскал Сорио коментира, че компанията е запазила прогнозите си, защото все още се бори с насрещни ветрове в Китай и Латинска Америка. „Имаме диапазон на прогнозите, може да се окажем в горната част на този диапазон. Решихме да бъдем предпазливи и потенциално да преизпълним очакванията, ако всичко върви добре“, посочва той.

Сорио също засегна отношенията с президента на САЩ Доналд Тръмп в интервюто си. „Президентът Тръмп иска да пребалансира разходите и риска от иновациите в нашата индустрия... той иска да се увери, че страните плащат справедливия си дял от разработването на лекарства, които могат да спасят животи“, казва той.

„Разбираме това и сме съгласни с него, така че следваме стратегия за инвестиции в САЩ, за да можем да произвеждаме всички наши продукти в САЩ. Инвестираме в научноизследователска и развойна дейност, като разходите за иновации и свързаният с тях риск трябва да бъдат пребалансирани между богатите страни“, допълва Сорио.

Германският лидер в отбранителния сектор Rheinmetall, един от основните бенефициенти на тазгодишния бичи тренд на акциите в отбранителния сектор, също запази прогнозите си без промяна, след като отчете продажби за третото тримесечие на стойност 2,78 млрд. евро. Оперативната печалба на дружеството достига 360 млн. евро за тримесечието, което е ръст от почти 20% на годишна база.

В бизнеса с оръжия и боеприпаси продажбите за третото тримесечие се увеличават със 190 млн. евро спрямо предходната година, като достигат 691 млн. евро. Rheinmetall заяви, че оръжейното подразделение е постигнало рекордни продажби на стойност 2 млрд. евро за деветмесечието благодарение на поръчки от държавите членки на НАТО и Украйна.

Акциите на Rheinmetall завършиха сесията в четвъртък с минимално повишение от 0,1%.

Финансовите резултати на германската логистична фирма DHL надминаха очакванията на анализаторите. Главният изпълнителен директор на компанията Тобиас Майер коментира пред CNBC, че се отчита значителен спад в обема на търговията със САЩ. Акциите на DHL затвориха сесията с ръст от 8,6%.

Междувременно акциите на германската банка CommerzBank поевтиняха с 2%, след като институцията отчете изненадващ спад на нетната печалба за третото тримесечие от 7,9% до 591 млн. евро. Понижението е еднократен ефект, свързан с данъчното отчитане. Кредиторът прогнозира, че очаква по-висок нетен лихвен доход през годината.

Акциите на гиганта в производството на напитки Diageo поевтиняха с 6,5%, след като листнатата в Лондон компания намали прогнозата си за цялата година заради слабостта на китайския и американския пазар. Компанията заяви, че очаква да понесе щети в размер на 200 млн. долара от американските мита.

Решенията на централните банки също бяха във фокуса на вниманието в Европа в четвъртък. Норвежката централна банка запази основния си лихвен процент на ниво от 4%. Английската централна банка също не промени лихвените нива. Доходността по държавните облигации на Обединеното кралство, падна по цялата крива, като тази по 10-годишните книжа загуби почти 3 базисни пункта до 4,438% малко след обявяването на лихвеното решение.