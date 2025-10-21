Европейските логистични компании са притиснати от спадащи цени и охладено търсене

Европейските логистични компании се задъхват на старта на сезона на отчетите, докато анализаторите понижават прогнозите си за печалбите, за да отразят намаляващите цени на превоза на товари и по-слабото търсене, съобщава Ройтерс.

Цените на морските превози с контейнеровози се сринаха до най-ниското си ниво от януари 2024 г. насам, засегнати от свръхпредлагането в индустрията и по-слабото търсене след новите американски мита, които заплашват печалбите на превозвачите.

Датската компания за морски превози Maersk се възприема като относително защитена от нарастващите предизвикателства, отчасти защото има дългосрочни договори с клиенти, които са обвързани с по-високи цени, изтъкват анализатори.

Въпреки че обемите на контейнерите са се увеличили с 4% през периода януари-август, увеличението се дължи до голяма степен на предварителното натрупване на запаси по време на паузата при американските мита, което предлага обаче само временна подкрепа за цените, посочват анализатори на Bernstein.

Търсенето остава слабо през третото тримесечие, което обикновено е пиковият сезон за превозвачите. Тъй като предлагането продължава да нараства, се очаква таксите да останат ниски.

Анализатори на Bank of America изтъкват, че очакват логистичните компании „да представят предпазлива перспектива“.

Те очакват компаниите или да преразгледат прогнозите си, или да отчетат по-слаби резултати за третото тримесечие.

BofA Securities очаква датската DSV да намали с 1 млрд. датски крони (156 млн. долара) горната част на прогнозния диапазон за оперативната си печалба преди еднократни разходи. С това очакваната печалба ще бъде между 19,5 млрд. крони и 20,5 млрд. крони.

Междувременно HSBC очаква оперативната печалба на швейцарската Kuehne + Nagel (K+N) да спадне с една трета.

Рентабилността на DSV изглежда по-устойчива от тази на K+N, като Jefferies отдава това на загубата на бизнес с по-нисък марж след сливането със Schenker.

Прогнозите на анализаторите показват, че германският логистичен гигант DHL вероятно ще обяви 4% спад на тримесечната си оперативна печалба поради слабост в сегментите на експресните и спедиторските услуги, изчислява HSBC.

Позитивното тук е, че някои анализатори очакват Maersk да отчете силни резултати за третото тримесечие и да повиши прогнозата си за цялата година, позовавайки се на благоприятна тенденция в цените на товарите до средата на август, която вероятно е увеличила както приходите, така и обемите.

„За Maersk се оказва положително, че по-голямата част от контейнерните такси, които клиентите плащат, са фиксирани със срочни договори (до 72% за тази година)“, коментира Рико Луман, старши икономист по транспорт, логистика и автомобилна индустрия в ING Research.

Тези договори обикновено са със срок до една година или повече, което позволява на Maersk да продължи да се възползва от вече повишените цени, добавя Луман.

Според него бизнесът на Maersk с морски превози в крайна сметка ще се сблъска с натиск, тъй като договорите се удължават, въпреки че спадът ще бъде по-постепенен в сравнение с други оператори на контейнеровози.