АЦБ задържа лихвите без промяна преди обявяването на новия бюджет

От деветчленната Комисия по паричната политика петима гласуваха за запазване на основния лихвен процент на ниво от 4%

14:37 | 06.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Английската централа банка (АЦБ) остави лихвените проценти без промяна в очакване на новия бюджет, който ще бъде обявен от министъра на финансите Рейчъл Рийвс на 26 ноември, предаде CNBC.

От деветчленната Комисия по паричната политика петима гласуваха за задържане на основния лихвен процент на ниво от 4%, докато четирима подкрепиха намаление от 25 базисни пункта. Повечето от икономистите очакваха такъв ход.

Има обаче общ консенсус, че разходите по заемите може да бъдат намалени още през декември заради очакваното охлаждане на инфлацията, която остана на ниво от 3,8% за трети пореден месец през септември, както и заради отслабващия пазар на труда.

Oxford Economics отбелязва, че повечето представители на финансовата институция са по-притеснени от рисковете да намалят лихвите прекалено рано, отколкото прекалено късно. АЦБ иска да види устойчиви показатели надолу и забавяне на ръста на заплатите до нива, съответстващи на целите.

Освен данните фактът, че заседанието на централната банка предшества обявяването на новия бюджет, беше още една причина за пауза. Очаква се Рийвс да обяви увеличение на данъците в опит да запълни фискална дупка, оценявана на между 20-50 млрд. паунда (около 23-58 млрд. евро), в резултат на по-ниска продуктивност, разходи по обслужване на дълга и отмяна на планирани съкращения в социалните разходи.

По-рано тази седмица Рийвс даде ясен сигнал, че данъците ще се повишат, като увеличаване на подоходния данък е една от обсъжданите възможности. Подобна мярка би намалила потреблението и би помогнала за допълнително охлаждане на инфлацията.

