Британските фабрики отбелязаха най-силния си месец за последната година

Фабриките във Великобритания са отбелязали най-силния си месец за последната година, сочат нови данни, цитирани от Ройтерс. Подемът обаче носи ограничени надежди, тъй като е обусловен от еднократно увеличение на дейността вследствие на рестарта на производството при автомобилния производител Jaguar Land Rover (JLR) след кибератаката от края на август.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) за британския производствен сектор, изготвен от S&P Global, се е повишил до 49,7 пункта от 46,2 пункта през септември. Показателят остава малко под прага от 50 пункта, който разделя растежа от свиването, но е най-високият за последните 12 месеца.

Основният PMI индекс за британския производствен сектор, който формира около 9% от общия икономически продукт на страната, е в отрицателна територия от октомври 2024 г.

Роб Добсън, директор в S&P Global Market Intelligence, посочи, че ръстът, свързан с JLR, може да се окаже краткотраен заради слабото търсене както в страната, така и в чужбина.

На този фон компаниите са притеснени от новия бюджет на страната, който ще бъде обявен от министърът на финансите Рейчъл Рийвс на 26 ноември.

„Производителите изглежда са в режим на изчакване, докато вътрешнополитическата и геополитическата среда не станат по-ясни“, каза Добсън.

Освен риска от по-високи данъци в бюджета, настроенията са под натиск и заради митата на президента на САЩ Доналд Тръмп. Измерителят за бизнес доверието е достигнал най-високата си стойност за последните осем месеца, но е останал под средното ниво.

Наемането на персонал отново е намаляло, но спадът е най-слабият за последните 12 месеца.

Разходите за входни материали са нараснали с най-бавния темп за 2025 г., а цените, начислявани от производителите, са се увеличиха със втория най-бавен темп за годината - добра новина за Английската централна банка (АЦБ), която разглежда възможностите за подновяване на намаленията на лихвите.