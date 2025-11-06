Rheinmetall отчита спад на оперативния марж, докато се опитва да навакса с поръчките

Rheinmetall AG отчита оперативен марж от 11,1% за първите девет месеца на годината, което е спад от отчетените година по-рано 11,3%, тъй като германският производител на военно оборудване се подготвя за изпълнението на значително количество забавени големи поръчки, заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер в интервю за Bloomberg.

Той подчерта, че Rheinmetall трябва да достави 40 хил. военни машини само в Европа, тъй като континентът иска да подобри защитата си срещу все по-агресивната Русия.

Папергер заяви, че компанията се стреми да подобри автоматизацията на производството, за да може да постигне тези цели и да осигури 25-30% от бюджетите на европейските членки на НАТО. Rheinmetall също така ще започне да изгражда сателити, като първите 40 бройки ще бъдат договорени до края на годината.

„Германия се нуждае от много повече. Говорим за 200-300 спътника, които след това ще можем да произведем тук, в Германия“, подчерта Папергер.

В по-късен телефонен разговор с анализатори за представяне на финансовите резултати, той заяви, че очаква около 2 млрд. евро потенциални поръчки през следващите две тримесечия от сателитния бизнес, съвместно предприятие с финландската компания ICEYE Oy.

Rheinmetall също така иска да произвежда електрооптични и комуникационни сателити и търси партньори, добави Папаргер.

Групата запази прогнозата си за цялата година, очаквайки увеличение на приходите от продажби с 25-30% и оперативен марж от около 15,5%.

Rheinmetall заяви, че очаква поръчките да се материализират към края на годината или през 2026 г. Изборите в Германия в началото на 2025 г. допринесоха за забавянето на обществените поръчки, тъй като се проточи обсъждането на новия бюджет.

Германският концерн отчете приходи за първите три тримесечия в размер на 7,5 млрд. евро, което е увеличение спрямо регистрираните преди година 6,3 млрд. евро. Стойността на неизпълнените поръчки нарасна до 64 млрд. евро в сравнение с отчетените година по-рано 51,9 млрд. евро.

Rheinmetall работи с няколко американски отбранителни контрагенти, включително Lockheed Martin Corp и Anduril Industries Inc., по въпросите на авиацията и ракетите. В интервюто Папергер заяви, че компанията му проучва възможно сътрудничество с Raytheon, докато разширява военноморския си бизнес.

Германската група, която традиционно се фокусира върху сухопътни системи и боеприпаси, обяви през септември, че придобива Naval Vessels Luerssen. Компанията също така разширява производството, особено в Източна Европа.

Папергер подписа договор с българското правителство за изграждането на два завода за боеприпаси в края на октомври и започна първа копка на артилерийски завод в Литва по-рано тази седмица.