Сърбия предлага на ЕС боеприпаси за Украйна, Лондон дава ракети Storm Shadow "за зимата"

Складовете ни са пълни с боеприпаси, които ЕС може да използва "както си поиска", дори и за Украйна, коментира сръбският президент Александър Вучич пред германското издание Cicero. "Нужен ни е дългосрочен договор, за да можем да планираме. Сърбия е неутрална държава, но сме абсолютно готови да сътрудничим на европейските армии", отбеляза още той.

Досега Белград отричаше, че предоставя оръжие на Украйна. На няколко пъти руски медии публикуваха разследвания, според които на бойното поле пристигат сръбски боеприпаси, макар и през трети страни. Сега Вучич не отхвърля връзките си с Киев. "Попитайте украинския президент Володимир Зеленски коя балканска държава е помогнала най-много на Украйна с финансова и хуманитарна помощ. Отговорът може да ви изненада", каза той.

Сърбия осъжда войната в Украйна, но не подкрепя санкциите на Запада и ЕС, въпреки че е кандадат за членство в общността. Пред германското издание Вучич обяснява, че страната му е много зависима от руския природен газ, включително и за бързоразвиващата се икономика.

Сръбският президент беше един от малкото европейски лидери на Червения площад за Деня на победата, обяснявайки че страната му винаги е участвала в него, защото Червената армия и сръбските партизани са освободили Сърбия. От уважение към Украйна тази година не участвахме във военния парад с военни и оръжия, отбелязва още той.

В своето интервю Вучич казва, че сърбите искат и да членуват в ЕС, и да запазят добрите си връзки с Русия. Според него това е напълно възможно, а хората просто искат да живеят в демокрация и да имат по-добри условия за живот.

Думите на Вучич за боеприпасите, които ЕС може да купи и предаде на Украйна, се приемат гневно сред руските военни канали в Telegram и призивите са "просто по братски" да бъде затворено газовото кранче, с което да бъде спряно и производството на снаряди в Сърбия. Договорът за доставка беше удължен през септември до края на 2025 г.

Преди дни ръководителят на външното разузнаване на Русия Сергей Наришкин коментира пред ТАСС, че високо цени неутралността на Сърбия въпреки натиска на Брюксел, както и че силна духовна връзка свързва сръбския и руския народ.

Клати ли се столът на Вучич в Сърбия?

Позициите на сръбския президент в Сърбия не изглеждат съвсем сигурни след поредните масови протести в столицата през уикенда. Десетки хиляди сърби се събраха в центъра на Белград , за да почетат паметта на загиналите от паднала козирка на жп гара преди година. Тогава протестиращите заявиха, че "корупцията убива". Те поискаха оставката на президента и предсрочни избори. Тези искания се запазват и днес, а досега Вучич ги отхвърля, макар че проучванията показват стабилна преднина за неговата Прогресивна партия, посочва Bloomberg.

Не е ясно обаче как би се представил кандидат, издигнат и подкрепен от студентското движение, отбелязва още агенцията.

Великобритания е осигурила ракети на Киев "за зимата"

Междувременно Bloomberg съобщава и за нова партида ракети Storm Shadow от Великобритания, които Украйна ще може да използва по цели на територията на Русия. Според източници на агенцията количествата "ще стигнат за зимата", когато се очакват и засилени въздушни удари от страна на Русия по украински обекти.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски коментира пред журналисти в Киев, че за по-ефективна работа на далекобойните удари Украйна се нуждае от ракети, които да бъдат използвани заедно с дронове. "Имаме дроновете, трябват ни ракетите", обясни той на въпрос за доставки на американските ракети Tomahawk.

На този етап САЩ не предвиждат да предоставят тези ракети на Киев, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Преди дни доклад на Пентагона показа, че запасите са достатъчни и Вашингтон може да си позволи да даде ракети на Украйна. Крайното решение е на президента.

Далекобойността на френско-британската разработка Storm Shadow е значително по-малка от тази на Tomahawk - около 250 км, но тя ще позволи по-разрушителни удари по руски обекти. През октомври ВСУ съобщи за атака по химически завод в Брянска област - един от първите потвърдени удари със западни ракети по територията на Русия.

Ракетите използват система за навигация и карти, разработени от САЩ, което означава, че Вашингтон също е премахнал ветото си за удари по руски цели със запади ракети.