Камен Колчев: Еврото ще отвори българския пазар за далеч по-широк кръг инвеститори

Какъв е настоящият инвестиционен климат и как приемането на еврото от 1 януари ще се отрази върху капиталовия пазар и инвестиционната среда у нас – попитахме Камен Колчев, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, който е сред участниците във форума.

- Г-н Колчев, как бихте описал настоящия инвестиционен климат в България и региона през 2025 г.?

- Бих го описал като странен. Първо, в системата има много пари, както във банките, така и извън банките. Второ, все повече хора започнаха да обръщат внимание на възможностите за борсови инвестиции. Трето, секторът „Недвижими имоти“ се развива с огромни темпове именно заради многото налични пари в системата, което води до сериозно повишаване на цените. Всичко това обуславя и една висока инвестиционна активност.

От друга страна, особено на външни пазари, виждаме едно разнопосочно поведение – така както пазарите постигат рекорд след рекорд в нивата на индексите, така виждаме и колко нестабилни и волатилни са те, и как едно изказване мърда цял огромен пазар като американския с 5 или 10 процента. Това със сигурност е добре за брокерите, но не и за инвеститорите.

Затова и общото ми мнение е, че инвестиционният климат е странен – има много пари, има много желание за инвестиции. От друга страна, не са чак толкова много местата, в които може да се влезе спокойно в момента. Затова и наблюдаваме ръста на златото, на биткойна, а локално у нас и ръста при недвижимите имоти, който за мен не е реален.

Аз лично не бих дал прогнози в момента, защото пазарът може да тръгне и в двете посоки – всичко зависи от това кой, кога и как ще се изкаже и кога ще се спука балонът на американския пазар, който вече е много надут. С други думи - трябва да сме много предпазливи.

Камен Колчев Камен Колчев е председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на ЕЛАНА, която над 20 години по-късно вече е група от компании на челни пазарни позиции в своите сектори. Камен Колчев активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси и финансовия пазар в България. Понастоящем е член на Консултативния съвет в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и оглавява работни комитети по финансова политика и енергетика. До края на 2014 г. Колчев беше член на УС на организацията. Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) от основаването на асоциацията до 2008 г.

- Как според Вас приемането на еврото от 1 януари ще се отрази върху капиталовия пазар и инвестиционната среда у нас? Ще се превърне ли то в стимул за по-голямо участие на международни инвеститори в България?

- По принцип влизането на еврото като официална валута е изключително положителен факт за България. То ще се отрази добре на инвестиционната среда и на капиталовия пазар. Всичко ще се деноминира в евро и спирачката, която редица по-големи инвеститори имаха – че инвестират в местна валута и съответно трябва да имат местна банка-попечител – изчезва напълно. Това е огромно препятствие за голяма част от институционалните инвеститори и съответно те просто не идват на нашия пазар. За такава малка инвестиция, каквато би била за тях една такава в България, да отделиш време и средства, за да отвориш сметка в банка-попечител у нас, е прекалено сложно и скъпо.

Тоест еврото ще отвори пазара за далеч по-широк кръг инвеститори. Отделен е въпросът какво ние ще можем да им предложим, но ние и сега имаме изключително интересни неща, макар и с много малък обем и ниска ликвидност. Достигането до значително по-широк кръг инвеститори чрез възприемане на еврото обаче ще позволи на част от тях да влязат на нашия пазар, а това пък ще повиши и обемите на пазара, и ликвидността, и познаваемостта му извън България.

- Виждате ли рискове, свързани с процеса на преход – например при оценката на активите?

- Теоретично не трябва да има такива рискове, тъй като за разлика от повечето държави досега, които са възприемали еврото през плаващ курс, в България ще го приемем чрез фиксиран такъв. Ние знаем колко е обменният курс лев-евро и той не се е променял от 20 години –1,95583 лева за 1 евро. В тази връзка би трябвало да няма съществени проблеми при преоценката на активи от лева в евро.

Да, разбира се, част от търговците – не всички, не бива да ги слагаме под общ знаменател – ще се опитат да спекулират с цените и както се казва, „да ударят кьоравото“ през първите дни. Тук именно идва ролята на държавата – да следи много внимателно кой злоупотребява с незнанието на хората. Ние често влизаме в капана да гледаме от нашата камбанария в София, но в провинцията вероятно има хора, които не са виждали банкнота евро. Да не говорим, че не абсолютно всеки може бързо да дели на 2, което всъщност е начинът да прехвърлиш едната цена към другата, защото според мен повечето цени ще бъдат закръглени именно делено на 2. Тоест, това ще доведе до 1-2 процента разлика в цените за някои продукти. Надявам се да не са повече.

Още веднъж – въпрос на широка държавна разяснителна кампания и на поведение на държавата.

- Какво поведение очаквате от инвеститорите в навечерието на въвеждането на еврото – повече предпазливост или активизация?

- Българинът е свикнал да инвестира в недвижими имоти, просто защото не знае в какво друго да инвестира. Ние от 30 години се опитваме да ограмотяваме българите как се инвестира на капиталов пазар, но успехът е променлив. В навечерието на приемането на еврото инвеститорите в България са безкрайно мотивирани да инвестират в недвижими имоти при безумни цени, само за да наместят спестяванията, които имат. Това важи с още по-голяма сила за тези, които имат пари по дюшеци, по фикуси и така нататък, тъй като те не могат да ги извадят официално.

Всички сме наясно, че недвижимите имоти и строителството са един от сериозните сиви сектори в България. Така че – да, има активизиране, и то ще продължи до последния ден на годината. Интересно е какво ще се случи след това, защото аз миналата година казах, че очаквам след това да има дори корекция на цените след влизането в еврозоната. Да видим дали ще се случи.

- Имате ли планове за нови фондове или продукти след влизането в еврозоната?

Влизането в еврозоната не е времева граница, която ние гледаме или очакваме, за да съобразяваме с нея нови продукти. Ние правим нови продукти съобразно изискванията на пазара. Тази година стартирахме два нови фонда, миналата година – още един, и вече управляваме двуцифрено число фондове.

Така че плановете ни за догодина са също да стартираме нови фондове и те ще отговарят по-скоро на очакванията на инвеститорите, а не толкова на това каква е официалната валута. Всъщност хората, които инвестират във взаимни фондове, са от малкото, които не се притесняват (или поне не много) от трансформацията лев-евро.

- Възражда ли се интересът към БФБ и какви фактори биха дали тласък в тази посока?

- Да, възражда се. Виждаме трайно нарастване на интереса към БФБ през последните години и трайно нарастване на бройката инвеститори, които активно търгуват на БФБ.

Това е хубаво, разбира се, но това е еволюционно развитие. Ако искаме да догоним например комшиите от Румъния, не визирам големите пазари, дори не визирам Гърция и Турция – те са много по-напред – ние трябва да предприемем някои по-революционни стъпки. А защо искаме да ги догоним – за да може капиталовият пазар да играе ролята в икономиката, която би трябвало да играе като източник на капитал за развитие на бизнеса, каквато роля той в момента почти не играе.

Какви биха били стъпките, които реално да ускорят пазара? Първо, от гледна точка на инвеститорите, трябва да предприемем стъпки, които да доведат повече инвеститори на пазара. За мен най-елементарната и разбираема за хората такава е листване на български държавни ценни книжа на борсата, говоря за специални емисии за граждани. Това първо, ще позволи да се пласира дълг по-евтино, отколкото на външните пазари, и второ, ще докара едно много голямо количество хора на борсата. Да, сега те ще търгуват ДЦК, но след две години могат да си кажат: „Нека видим какво друго има на тази борса, освен ДЦК“. Това е страната на търсенето, което, разбира се, ще се увеличи почти автоматично и от влизането ни в еврозоната, защото най-вероятно ще ни вдигнат кредитния рейтинг и освен това ще се случи нещо с държавата България, и съответно външните инвеститори ще проявят интерес да разберат повече за този пазар и какво се случва там.

И тук стигаме до обратната страна на монетата – предлагането, което отново се развива еволюционно – от време на време виждаме по някое IPO. Разбира се, има и добри проекти, като BEAM пазара, който се видя, че генерира по няколко емисии годишно и ще продължава да е такa - той до голяма степен допринесе за съживяването на борсата. Но ако искаме да видим квантова стъпка, трябва да видим намеса на държавата чрез листване на държавните предприятия. Това направиха в Румъния, това направиха и в Полша. Вижда се ефектът и къде са пазарите там.

Румънците бяха два пъти по-малки от българския пазар през 2008 г., сега са три пъти по-големи. Те просто си написаха домашното правилно – направиха един голям фонд, сложиха миноритарен дял от всички държавни предприятия там, листнаха го и го дадоха на голям глобален фонд мениджър – Franklin Templeton – и това стана най-търгуваната позиция на румънската борса. Там инвеститори са основно огромни институционални инвеститори от зад океана и от Европа. Фондът е многомилиарден и това дръпна инвеститорите към румънския пазар. А когато те влязат един път на този пазар за нещо с подобни мащаби, те винаги ще си кажат: „Нека видим какво друго има тук“.

Освен това, през пазара могат да се финансират инфраструктурни проекти – не е необходимо да се блъскат пари от бюджета и да се помпа дефицитът и дългът. Спокойно могат да се направят „revenue bonds“, които да финансират определен проект, който да се изплаща от приходите на този проект – за 3, 5 или 7 години, вместо се товари бюджетът. Говоря за големите инфраструктурни проекти. Там, разбира се, по-трудно ще се крадат пари, но в крайна сметка идеята е нещата да се случат.

- Как се променя профилът на вашите клиенти – увеличават ли се по-младите инвеститори, засилва ли се интересът към устойчиви инвестиции?

- Да, увеличават се младите инвеститори. Като съвкупност те са по-склонни да поемат по-голям риск, което е напълно закономерно. Виждаме все повече млади хора с добри доходи, които си казват: „Нека видим какво може да направим на финансовите пазари с парите, които ни остават от това, което печелим.“ Така че профилът се променя – от по-възрастни хора с доста пари, голяма част от тях реститути и с много консервативен профил - към по-млади хора с високи, законни доходи, които като по-млади са и по-агресивни и с по-добра поносимост към риска, и съответно типът инвестиции, които те търсят, са по-различни. Това като цяло е много добре, защото позволява цялата палитра на пазара да се развива.

- Какви стратегии препоръчвате на инвеститори, които искат да защитят капитала си в период на пазарна волатилност?

- Стратегиите за защита са ясни. Минава се в по-нискорискови инструменти, каквито в България още има – облигации, ДЦК и така нататък. Казвам „в България“, защото в Щатите хората започнаха да бягат от US Treasuries, просто защото вече не ги смятат за достатъчно стабилни. Докато преди години те бяха последната котва, сега вече хората бягат оттам – бягат извън САЩ, но и се насочват към активи като злато, като биткойни, и затова при тях виждаме ръст на едни изключително високи нива.

- Какво бихте посъветвали хората, които се колебаят дали да започнат да инвестират сега?

- Винаги е по-добре да се инвестира, отколкото да не се инвестира. Съобразно моментната ситуация на пазара се подбират по-консервативни или по-агресивни продукти, но винаги е по-добре парите да се инвестират, отколкото да стоят по депозити или под дюшека и да не носят нищо.

- Защо подкрепяте INVESTOR FINANCE FORUM?

Вече дълги години този форум, от една страна, дава възможност на инвестиционната общност да се събере и да свери часовниците по важните теми. За широката общественост вярвам, че форумът предлага отговори на важни въпроси и навременни насоки за следващата година.