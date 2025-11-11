Азиатските пазари затвориха на червено след волатилна търговия

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати във вторник, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,14% до 50 842,93 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,13% и затвори на ниво от 3321,58 пункта.

Компаниите от областта на изкуствения интелект (AI) се радваха на ръстове, като акциите на SoftBank поскъпнаха с 1,98%, а тези на производителя на чипове Renesas Electronics - с 1,14%.

Цената на книжата на Orix се повиши с 0,54%, след като японският финансов конгломерат обяви партньорство с държавния инвестиционен фонд на Катар за стартиране на частен фонд за инвестиции на стойност 2,5 млрд. долара.

Акциите на японския технологичен гигант Sony Group поскъпнаха с 5,51%, след като компанията обяви по-добри от очакваното резултати за второто тримесечие и съобщи за обратно изкупуване на акции до 648 млн. долара. Оперативната печалба на компанията се е увеличила с 10% спрямо същия период миналата година, а приходите ѝ са нараснали с 5%, водени от сегментите Imaging & Sensing Solutions и Music.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 0,81% до 4106,39 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,46% до ниво от 884,27 пункта.

Акциите на южнокорейските технологични компании Samsung Electronics и SK Hynix поскъпнаха със съответно 2,88% и 2,15%.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отстъпи с 0,19% и приключи сесията на ниво от 8818,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng остана почти без промяна, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,91% до 4652,17 пункта.

Цената на акциите на китайския производител на електрически автомобили Xpeng скочи със 17,93%, достигайки най-високото си ниво от края на 2022 г. Компанията представи роботаксита и хуманоидни роботи с разработени от нея AI чипове на събитие миналата сряда.

Индийските индекси Nifty 50 и BSE Sensex останаха без промяна.