По-високите мита не успяха да попарят прогнозата на Sony

Sony Group повиши прогнозата за печалбата си, след като отчете по-добри от очакваното резултати за тримесечието, подкрепени от портфолиото ѝ в сферата на развлеченията и подновеното търсене на премиум сензорите ѝ за камери за смартфони, пише Bloomberg.

Базираният в Токио конгломерат сега очаква 1,43 трлн. йени (9,3 млрд. долара) за годината до края на март. Това е с 8% повече спрямо по-ранната ѝ прогноза. Това отчасти се дължи на факта, че компанията понижи прогнозата си за влиянието на американските мита. Sony също така отчете оперативна печалба от 429 млрд. йени за тримесечието до края на септември, което се оказа над очакванията на анализаторите, след като приходите от продажби се увеличиха заради филми блокбъстъри като Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.

Цената на акциите на гиганта се повиши с 6,7% в Токио днес - най-големият дневен скок от повече от месец. Sony обяви и ново обратно изкупуване на акции за 100 млрд. йени. Компанията повтори действията на конкурента си Nintendo в повишаването на прогнозата си и подсказвайки за устойчиво търсене на развлечения.

Освен за музикалния сегмент, където попада аниме съдържание като Demon Slayer, Sony повиши прогнозата си за приходите от продажби и печалбата на подразделението за сензори. Компанията отдавна е лидер в предоставянето на висок клас мобилни камери на фирми като Apple. По-високите ѝ очаквания подсказват за оптимизъм за по-широкия пазар на смартфони, който тази година се радва на значително по-високи продажби на новата серия iPhone, отколкото на предшественика ѝ.

Производителят на PlayStation е продал 3,9 млн. бройки от ключовата си конзола PS5, което е над продаденото през същия период година по-рано. Компанията е продала и повече софтуер за гейминг платформите си и повече от продукцията на своите студиа, макар че броят на активните потребители на PlayStation е спаднал до 119 млн.

"Вярвам, че Sony вече е започнала да се подготвя за премиерата на конзолата си от следващо поколение, но същевременно PS5 изглежда има по-дълъг живот от очакваното", коментира Казунори Ито, директор проучвания в Morningstar. "Въпреки липсата на големи софтуерни премиери през първата половина на фискалната година, хардуерните продажби останаха до голяма степен в съответствие с тези за предходната година".