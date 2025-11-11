Може ли БФБ да стане по-привлекателна за емитентите и инвеститорите?

Българският капиталов пазар постепенно се утвърждава като реална алтернатива на банковото финансиране, но развитието му все още се възпира от ниска ликвидност и ограничен интерес от страна на инвеститорите. Инициативи като „ИПО Растеж“ целят да променят това, като дадат шанс на млади, но перспективни компании да получат достъп до капитал и видимост. Опитът на различни дружества – от технологични стартъпи до утвърдени производители, показва, че листването на борсата поставя предизвикателства, но и носи дългосрочни ползи за прозрачността и растежа на компаниите.

Общият извод е, че устойчив пазар може да се изгради само чрез повече доверие, активна комуникация с инвеститорите и последователна политика за насърчаване на публичните компании.

Борсата е алтернатива на банковото финансиране за компаниите, но облигационният пазар у нас е малък и трудно привлича и участници, и инвеститори, коментира Светозар Абрашев, член на Съвета на директорите на "ИПО Растеж". Дружеството беше създадено в началото на годината от БФБ и осем големи инвестиционни посредника, а целта е да подкрепи нови бързо развиващи се компании при излизането им на борсата.

Светозар Абрашев, член на съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД и управляващ партньор в „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Абрашев обясни, че има някои ограничения - дружеството няма право да инвестира в повече от 30% от едно първично публично предлагане (IPO), както и да взима дял от над 20% от капитала на едно дружество. То ще държи тези дялове за 5 години и в следващите 2 години ще се освобождава от тях.

С привличане на компании, които имат потенциал, ще могат да бъдат привлечени и инвеститори. Сега нямаме какво да предложим, призна още Абрашев.

"ИПО Растеж" набра от борсата 6 млн. евро, което би стигнало да реализира плановете си в следващите три години.

От "Глобал Гейминг Солюшънс" разказаха как са решили да излязат на борсата. Компанията е фокусирана в дигитализирането на лотарийни игри. "Ние се определяме като технологична компания, но ни възприемат като хазартна", отбеляза Стефан Котоков, съосновател на компанията. Заради този статус на "спорна" компания при излизането на борсата на beam пазара е набран по-малко от половината от искания капитал - 1,3 млн. лева при заложени 3 млн. лева. "205 инвеститори повярваха в нас", каза Котоков и допълни, че от компанията определят излизането си на борсата като успех.

Стефан Котоков, съосновател и управляващ мениджър, "Глобал Гейминг Солюшънс" АД

Един от големите уроци за компанията е, че трябва да се комуникира с инвеститорите, но понякога това не е лесно, призна Котоков.

"Глобал Гейминг Солюшънс" има планове да излезе на външните пазари през 2026 г. и процесът за това вече е започнал, допълни още той.

"Смарт Органик" също тръгва от пазар beam на БФБ през 2021 г., като вече е част от основния индекс SOFIX, припомни Яни Драгов, основател и управител на компанията.

Той отбеляза, че основният предмет на дейност на компанията е по-различен от предмета на дейност на останалите презентирани компании, но също предизвикателен - здравословни биохрани.

Яни Драгов, основател и управител, "Смарт Органик" АД

"Потребителят обръща внимание първо на вкуса, после на цената, а чак на трето място на здравословните съставки. Да научим този урок ни отне няколко години и вече произвеждаме наистина вкусни десерти", посочи Драгов.

Компанията е една от големите в сектора на биохраните в Европа с годишни приходи от вече над 100 млн. евро. Компанията има и дъщерни компании в Германия и Великобритания. Драгов призна, че откакто компанията е на борсата, инвеститорите вече са наясно какви са плановете и допълни, че няма намерение да я продава.

"Грийн Иновейшън" АД (Hydrogenera) е първата българска водородна компания, която е на капиталовия пазар, също с интереси към външните пазари. Нейният основател и изпълнителен директор Драгомир Иванов отбеляза, че тя работи в цялата верига на зеления водород - от зелената енергия, до производството, съхранението и продажбата на водород. Сред големите клиенти е Volkswagen, както и компанията Safran, която работи в отбранителния сектор.

Иванов отбеляза още, че компанията е привлякла 12 млн. лева от капиталовия пазар.

Драгомир Иванов, основател и изпълнителен директор на "Грийн Иновейшън" АД (Hydrogenera)

Значително по-голяма и с традиции на борсата е "Софарма" АД, с пазарна капитализация от 1,5 млрд. лева. Компанията държи 19,5% от фармацевтичния пазар у нас, има и множество дъщерни компании. Компанията е преживяла много на борсата - беше приватизирана през БФБ-София, осъществи и първото враждебно придобиване, разказа Пелагия Виячева, директор за връзки с инвеститорите.

Тя посочи още, че в момента ръководството се колебае дали да промени поведението си на Варшавската фондова борса, или да се делистне там и да се насочи към EuroBridge пазара.

Във Варшава ни липсва ликвидност, но "Софарма" е един от най-големите емитенти там от фармацевтичния сектор и има голям потенциал, отбеляза още Виячева. Тя призна, че листването във Варшава е било направено заради водещ американски акционер, който е искал да излезе от компанията, но в крайна сметка го е направил през БФБ.

Пелагия Виячева, директор за връзки с инвеститорите, "Софарма" АД

