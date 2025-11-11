Wall Street реши да обърне временно гръб на технологичните акции

Щатските борсови индекси приключиха сесията без единна посока, докато инвеститорите преместиха парите се от технологичния сектор към други части на пазара, които предлагат по-ниски оценки, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average напредна с 1,18 на сто до 47 927,96 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,25% до 23 468,3 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 0,21% до 6846,6 пункта.

Акциите на доставчика на облачна инфраструктура CoreWeave поевтиняха с 15 на сто, след като насоките на компанията разочароваха инвеститорите.

Междувременно книжата на Nvidia изтриха около 2% от стойността си, след като SoftBank продаде целия си дял в производителя на чипове за повече от 5 млрд. долара.

„Тези технологични компании са машини за паричен поток“, коментира Бил Фицпатрик, портфолио мениджър в Logan Capital Management. „Те са страхотни компании, но началната точка има значение и като се има предвид къде се оценяват днес, не е нужно да има много негативни новини, за да се обърне настроението“, добавя той.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 11 ноември.

Търговията с компании за изкуствен интелект е под натиск този месец на фона на нарастващите опасения относно оценката 0 развитие, което доведе до 1% загуба за Nasdaq от началото на месеца.

Трейдърите реагираха и на новия доклад на ADP Research за работните места в бизнеса в САЩ. Според последните данни американските компании са съкратили средно по 11 250 работни места седмично през четирите седмици, завършващи на 25 октомври. Цифрите показват, че пазарът на труда се е забавил през втората половина на октомври в сравнение с първата половина на месеца.

Последният месечен доклад на ADP, публикуван миналата седмица, показа, че заетостта в частния сектор се е увеличила с 42 000 работни места през октомври, след като е спаднала през предходните два месеца.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,122% и 4,712 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, се понижи с 0,14% до 99,44 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент напредна с 1,51% до 65,03 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 1,31% до 60,92 долара за барел.