Краят на правителствената парализа в САЩ окрили и азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в четвъртък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, с който на практика сложи край на най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 напредна с 0,43% до 51 281,83 пункта. По-широкият показател Topix добави 0,67% до ниво от 3381,72 пункта, след като по-рано по време на сесията достигна рекорден връх от 3389,12 пункта.

Акциите на SoftBank Group продължиха да поевтиняват за втори пореден ден, изтривайки 3,38% от стойността си, след като японският конгломерат съобщи във вторник, че през октомври е продал целия си дял в Nvidia на стойност 5,8 млрд. долара, за да финансира инвестицията си в OpenAI.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 0,49% при волатилна търговия до 4170,63 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1,31% до ниво от 918,37 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 ограничи загубите си до 0,52%, приключвайки сесията на ниво от 8753,4 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че през октомври безработицата в страната се е понижила до 4,3%. Резултатът е по-добър спрямо очакванията на анкетираните от Ройтерс икономисти за равнище от 4,4% и в сравнение с отчетените 4,5% през септември.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,56% до 27 073,03 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,21% до 4702,07 пункта.