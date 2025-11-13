МАЕ вижда сериозни рискове от спад в добива на руски петрол заради санкциите

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вижда „съществен риск от спад“ в прогнозите ѝ за производството на руски суров петрол заради санкциите на САЩ. Все пак тя се въздържа да направи оценка на въздействието, докато не получи повече информация за прилагането им, предаде Bloomberg.

САЩ наложиха най-строгите си досега енергийни санкции срещу Москва миналия месец, като включиха в черния списък държавната „Роснефт“ и частната „Лукойл“ - двата най-големи производителя на петрол в Русия. Ограниченията имат за цел да намалят приходите на Кремъл от износ и да тласнат президента Владимир Путин към преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Според МАЕ този ход „може да има най-широкообхватно въздействие върху световните петролни пазари до момента“. „Докато потоците на суров петрол от Русия засега остават почти непроменени, смущаването на международните вериги на „Роснефт“ и „Лукойл“ създава рискове, които се простират далеч отвъд границите на Русия“, се посочва в месечния доклад на агенцията, публикуван в четвъртък.

Засега базираната в Париж агенция запазва прогнозата си, че Русия ще произвежда средно по 9,3 млн. барела суров петрол на ден през това тримесечие и през следващата година. Тя ще поддържа тази оценка, „докато не станат ясни повече подробности относно прилагането на санкциите и възможните начини за заобикалянето им“.

Руските власти, включително самият Путин, заявиха, че новите санкции ще имат само „незначителен ефект“ върху икономиката и петролната търговия на страната, тъй като Моксва бързо ще се адаптира към ограниченията.

Действително, според доклада на МАЕ Русия „демонстрира способността си бързо да създава нови компании за морски превози на петрол и да увеличава обемите, транспортирани чрез санкционирания ѝ флот“. Миналия месец три нови фирми, които работят едва от май и не фигурират в санкционни списъци, са изнасяли около 1 млн. барела руски суров петрол и петролни продукти дневно.

С оглед на тази гъвкавост, доставките на руски петрол за световния пазар ще зависят от „прилагането на санкциите и решенията за доставки от основните купувачи“, се посочва в доклада. Все пак последният пакет санкции на САЩ „изглежда по-ефективен“ от предишните, което се вижда от спада в доставките на руски петрол за Индия.

През октомври Русия е изнасяла общо 7,4 млн. барела суров петрол и петролни продукти дневно - малко под нивото от предходния месец, посочва МАЕ. По-ниските цени на руските суровини са намалили приходите от износ на петрол до 13,1 млрд. долара - най-ниското ниво от пет месеца.

Спадът в цените е значителен проблем за Кремъл, който разчита на данъците от петрол и газ за около една четвърт от общите си приходи. Правителството в Москва вече очаква, че данъчните постъпления от сектора през 2025 г. ще бъдат най-ниските от пандемията от Covid-19 насам.

Тъй като Путин не показва намерение да ограничи военните разходи, бюджетният дефицит на Русия се очаква да достигне рекордните 5,7 трлн. рубли (около 70,3 млрд. долара) - или приблизително 2,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за тази година.