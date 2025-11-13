1 млрд. барела петрол са блокирани в танкери в открито море заради санкции

Санкциите са блокирали танкери, превозващи 1 млрд. барела петрол в открити води, сочат данни на анализаторите от Vortexa, Kpler и OilX, цитирани от Bloomberg. От август насам тези количества са се увеличили с 40% заради затегнатите мерки срещу доставки от Венецуела, Иран и Русия. В морето има блокирани и танкери, чийто товари са с неясен произход.

Само руският петрол е около 390 млн. барела - Русия тряваше да увеличи добива заради решенията на ОПЕК+, а в същото време украинските удари по рафинериите ограничиха възможностите за преработка на петрола. В същото време броят на танкерите, движещи се с петрол от САЩ в открити води, достига най-високото си ниво от юли 2024 година. Покупките от Азия се засилиха през лятото след увеличени цени на петрола от Близкия изток.

Данните за блокираните танкери не означават, че този петрол няма да бъде продаден никога, отбелязват още анализаторите. На този етап те са показател за "замразяване" на приходите на държавите, поставени под санкции. Тези количества също трябва да бъдат взети предвид, когато се оценява и състоянието на петролните пазари и свърхпредлагането.

Блокираните количества вероятно ще се увеличат към края на ноември, когато ще влязат в сила санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт". Анализаторите очакват поне на първо време те да затруднят търговията с петрол на Русия.

По данни на Министерството на финансите на Русия от началото на годината приходите от търговия с петрол и природен газ в бюджета са намалели с 25% на годишна база, припомня Bloomberg. Прогнозата е, че през тази година средствата ще намалеят още и ще са най-ниски от 2020 година насам, когато започна пандемията от коронавируса.