Цената на петрола изглежда все още не е болезнено ниска за ОПЕК+

Въпреки предупрежденията за пауза или дори отказ от предприетите наскоро действия по увеличаване на добива на петрол, изглежда Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (известни заедно като ОПЕК+) продължава да прави точно обратното и да увеличава количествата петрол на пазара, пише анализаторът на Bloomberg Хавиер Блас.

Според него цената от около 60-65 долара за барел все още не е "болезнено ниска" за страните от картела и те ще продължат в опитите си да си върнат контрола върху пазара, загубен след като САЩ станаха държавата с най-голям добив на петрол в света.

Според оценките на Блас Саудитска Арабия ще може да почака, докато цената на сорта Брент падне до границата от около 50 долара за барел, а на американския лек суров петрол (WTI) - до 40 долара за барел, и то за по-продължителен период.

Блас също обръща внимание, че въпреки санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" на пазара все още има настроения, че излишъците ще се запазят поне до средата на 2026 година. Ако въведените санкции действително се изпълняват, те биха довели само до намаляване на излишъка, не и до недостиг на петрол.

Както и други западни анализатори, и Хавиер Блас изказва съмнения, че американските санкции ще бъдат напълно приложени - досега Русия намира начини да ги заобиколи с големи отстъпки, "сенчестия си флот" и други практики. Китай и Индия също имат интерес да купуват евтин петрол, стига да успеят да заобиколят западните ограничителни мерки.

Анализаторът дава за пример и иранския петрол, чийто износ достигна седемгодишен връх въпреки американските санкции и ударите по ядрените съоръжения.

Петролът винаги си намира път

Петролът винаги си намира начин да продължи да тече, пише още анализаторът и допълва, че под санкции е поставен петрол на стойност 800 млн. долара на ден, което прави съотношението "риск - печалба" премливо за нарушителите.

По отношение на цената на петрола Блас очаква, че излишъците на пазара до края на годината ще бъдат абсорбирани от Китай, но вече през 2026 година дори и китайските рафинерии няма да могат да купуват толкова петрол и тогава цената ще падне.

Допълнителен стимул ще са и изборите в САЩ, заради които американският президент Доналд Тръмп ще иска да има евтин бензин по бензиностанциите и ще продължи с натиска към Саудитска Арабия да увеличава добива.

Ниските цени ще са сигнал за Рияд, че пазарът се разхлабва и ОПЕК+ отново може да му влияе. Те също така ще "накажат" членове на картела като Обединените арабски емирства (ОАЕ), Русия и Иран, които редовно не изпълняват своите ангажименти и добиват повече петрол от определените квоти, с което блокират действията на лидера в организацията Саудитска Арабия.