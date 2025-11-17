Новите икономически данни разколебаха инвеститорите на борсите в Европа

Водещите европейски борсови индекси отчетоха понижения на фона на последните икономически новини, които разколебаха инвеститорите, съобщава CNBC.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 се понижи с 0,53% до 571,76 пункта.

Германският бенчмарк DAX записа спад от 1,24% до 23 579,35 пункта.

Френският показател CAC изтри 0,63% от стойността си, смъквайки се до ниво от 8119,02 пункта.

Британският индекс FTSE отчете понижение от 0,24% до 9675,43 пункта.

Saab се оказа сред най-силно представящите се компании на борсите в региона, след като шведският производител на аерокосмическа и отбранителна техника обяви сделка за 3,6 млрд. долара за доставка на 17 изтребителя Gripen на колумбийското правителство през следващите пет години. Цената на акциите на Saab се повиши с 2,6%.

Акциите на Airbus поскъпнаха с около 0,4% на фона на съобщения , че европейският производител на самолети е близо до сключване на сделка за доставка на почти 100 самолета на flydubai.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 17 ноември.

Трейдърите обърнаха внимание на есенните икономически прогнози на Европейската комисия (ЕК), която очаква икономическият растеж на Европейския съюз (ЕС) да достигне 1,4% през 2025 г. и 2026 г. Прогнозата засенчи очакванията на анализаторите. Според проучването общата инфлация в еврозоната ще се забави от 2,4% през 2024 г. до средно 2,1% през 2025 г., 1,9% през 2026 г. и 2,0% през 2027 г. В ЕС инфлацията се очаква да следва подобна динамика от 2024 г., достигайки 2,5% през настоящата година и забавяйки се до 2,1% през 2026 г. и 2,2% през 2027 г.

Междувременно стана ясно, че редица компании са се ангажирали да инвестират 9,2 млрд. евро във Франция в момент, когато правителството се стреми да покаже, че втората по големина икономика в еврозоната остава водеща бизнес дестинация въпреки политическите сътресения.

Пазарите реагираха и на доклада за икономиката на Швейцария, която се свива рез третото тримесечие за първи път от повече от две години, подчертавайки ефекта от високите американски мита, преди властите на страната да постигнат търговска сделка миналата седмица. Брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран спрямо големи спортни събития*, се е понижил с 0,5% спрямо предходните три месеца, според първата правителствена оценка, публикувана в понеделник. Резултатът е значително по-лош спрямо прогнозирания спад от 0,1% в проучване на Bloomberg сред икономисти.