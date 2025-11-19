Глобалните инвеститори са оптимисти за AI въпреки разпродажбите на акции

Настроенията на глобалните инвеститори относно изкуствения интелект (AI) остават положителни въпреки продължаващите разпродажби на акции.

Европейските и азиатските пазари отбелязват дни на последователни загуби, като следват американските, тъй като натискът върху акциите, свързани с изкуствения интелект, и техните оценки се засилва, пише CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 във вторник достигна най-ниското си ниво от месец. Водещите пазари отвориха със смесени настроения в сряда, а пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отчетоха спадове. В САЩ фючърсите върху акциите почти не се промениха, а основните американски индекси удължиха загубите си.

Акции, свързани с изкуствен интелект, като Nvidia, Palantir и Microsoft, са сред тези, които усещат най-силния натиск.

„Смятаме, че това е специфичен спад, свързан с изкуствения интелект. Не смятаме, че това е началото на мечи пазар“, коментира Ема Уол, ръководител инвестиционен анализ в Hargreaves Lansdown.

Според Уол, макар да сме закъснели за „голяма корекция на глобалния пазар“, настоящият спад все още не е донесъл тази промяна. Много пазари извън САЩ – особено в Европа и Великобритания, вече отразяват голяма част от негативните новини, смята тя и допълва, че натискът е специфичен за сектора.

Това обаче е възможност за ребалансиране на портфейлите, тъй като „дори като се вземе предвид тази седмица, повечето хора имаха наистина добър период, дори в акциите, свързани с изкуствения интелект“, казва Уол.

Майк Уилсън, главен стратег акции в САЩ и главен инвестиционен директор в Morgan Stanley, също изразява подобно мнение. Той казва, че пазарите са в корекция през последните шест седмици, но „това не е краят на цикъла на AI“.

Всички погледи са насочени към Nvidia, смятана за индикатор за сектора. Очаква се компанията да публикува резултатите си за третото тримесечие след края на борсовата сесия в сряда.

„Каквото и да се случи тази вечер, ако е краткотраен спад, е отстъпление, вероятно е спад, който може да се купи. Но мисля, че в момента сме в разгара на някаква корекция“, коментира Уилсън пред CNBC.

Компаниите и инвеститорите са ангажирани в деликатен танц.

От една страна, лабораториите за изкуствения интелект и техните партньори дават големи обещания и играят агресивни игри, според Джейсън Томас, ръководител глобални изследвания и инвестиционна стратегия в Carlyle. „Инвеститорите не са длъжни да им вярват“, казва той.

„Инвеститорите, разбира се, трябва да гарантират, че получават компенсация за риска нещата да не се развият съвсем по план и мисля, че има усещане, че може би е имало някои активи в пространството, които не са били оценени според най-добрите сценарии. Така че мисля, че това е преоценката, която се случва в момента“, добавя той.

Разпродажбата идва, тъй като темпът на сключване на сделки с дългове се ускорява. Това подхранва спекулациите, че може би инвеститорите са обезпокоени, но много от тях остават оптимистично настроени към технологията, стига компаниите да отчитат стабилни печалби.

Компанията майка на Google – Alphabet, и Meta например емитираха облигации. „Това не е проблем, стига пазарите да генерират търсене“, допълва Уилсън. Ако това не е така обаче, проблемът е налице.

Изкуственият интелект промени фундаментално стратегията на много големи технологични фирми, особено що се отнася до американските хипермащабиращи компании, които се превърнаха от бизнеси с малко активи в компании с големи капиталови разходи.

Глобалните инвеститори сега оценяват тази нова динамика. Последното проучване на Bank of America сред мениджърите на фондове установява, че за първи път от две десетилетия мениджърите на фондове са загрижени за „прекаленото инвестиране“ на тези компании.

Томас от Carlyle посочва, че тези компании са започнали да инвестират толкова много, че 70% от паричния им поток се изразходва за капиталови разходи. Ако се погледне балансовата им стойност сега, 70% всъщност се състои от имоти, машини и съоръжения, до голяма степен центрове за данни. „Това е четирикратно увеличение спрямо преди десетилетие“, подчертава той.