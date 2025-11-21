Азиатските пазари приключиха седмицата на червено

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно понижения в петък, след като технологичните акции в САЩ загубиха позиции и надеждите на инвеститорите за намаляване на лихвите от Федералния резерв през декември избледняха, предаде CNBC.

Индексът Nikkei 225 на Япония се срина с 2,4% до 48 625,88 пункта, a по-широкият показател Topix завърши деня без промяна.

Акциите на технологичния конгломерат SoftBank поевтиняха с повече от 10%. Други технологични акции в индекса също бяха надолу, като книжата на Advantest поевтиняха с 12,1%, на Tokyo Electron - с над 7%, на Lasertec - с над 5%, а на Renesas Electronics - с 2,65%.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че през октомври основната инфлация в Япония се е ускорила с най-бързия си темп от юли насам, в съответствие с пазарните очаквания, което подкрепя аргументите за повишаване на лихвите от Японската централна банка.

Южнокорейският показател Kospi приключи с понижение от 3,79% до ниво от 3853,26 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отстъпи с 3,14% до ниво от 863,95 пункта. Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix поевтиняха със съответно 5,77% и 8,76%.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна с 1,59% и затвори на ниво от 8416,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 2,38% до 25 220,02 пункта, докато показателят Hang Seng Tech завърши с 3,21% надолу до 5395,49 пункта. Цената на книжата на технологичния гигант Baidu отчете намаление от 5,79%, а на Tencent - от 1,77%.

Акциите на автомобилните компании в Hang Seng също понесоха удар. Тези на китайския производител на електромобили BYD поевтиняха с 2,57%, а на Nio и Li Auto - със съответно 4% и 2%.

Показателят CSI 300 в континентален Китай продължи да се понижава и завърши със спад от 2,44% до 4453,6 пункта.