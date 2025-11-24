Трейдърите в Европа бяха разколебани въпреки силното представяне на Bayer

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията без единна посока, докато инвеститорите гледат към декемврийската среща на Федералния резерв на САЩ, съобщава Bloomberg.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,14 на сто до 562,88 пункта.

Германският измерител DAX отчете ръст от 0,64% до 23 239,18 пункта.

Френският показател CAC се понижи с 0,29% до 7959,67 пункта.

Британският индекс FTSE записа спад от 0,05% до 9534,91 пункта.

Акциите на Bayer AG поведоха ръстовете в региона, поскъпвайки с 10,9%, след като германската фармацевтична компания обяви положителни данни за ефикасността от фаза III на проучването на нейното лекарство за разреждане на кръвта Asundexian, което предотвратява инсулт.

На фона на това книжата на Novo Nordisk поевтиняха с 5,8%, след като лекарството семаглутид – активна съставка в препаратите за лечение на диабет и затлъстяване Ozempic и Wegovy на фармацевтичната компания – не успя да постигне основната цел в мащабно изпитване на потенциално лекарство срещу Алцхаймер.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 24 ноември.

Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 0,8%, след като листната в Лондон компания обяви в петък, че ще инвестира 2 млрд. долара в завода си за производство на биологични продукти в Мериленд, като част от по-широко разширяване на присъствието си в САЩ на стойност 50 млрд. долара.

Цената на акциите на европейските компании за отбрана се понижи на фона на продължаващите преговори между САЩ и Украйна за изготвяне на мирен план, след като първоначалното предложение от 28 точки беше възприето като проруско и изискващо значителни отстъпки от Киев.

Акциите на Rheinmetall поевтиняха с 5 на сто, докато тези на Renk изтриха 4,4 на сто от стойността си. Цената на книжата на Hensoldt се понижи с 4,6%, като акциите на Saab поевтиняха с 5,6 на сто.

Като цяло индексът Stoxx 600 Aerospace and Defense падна до най-ниското си ниво от юли и завърши сесията с 2% спад.

Трейдърите отразиха и коментарите на управителя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която заяви, че Европейският съюз рискува трайно да изостане, ако не ускори внедряването на изкуствен интелект (AI) в икономиката и не премахне пречките пред широкото му използване.

Пазарите вече насочват погледи към последното заседание на Федералния резерв на САЩ за годината, като се очаква понижаване на основната лихва с четвърт процентен пункт.

Глобалните пазари преживяха бурни няколко седмици, тъй като инвеститорите поставиха под въпрос високите оценки на технологичните компании, свързани с изкуствения интелект, които са двигател на голяма част от ръстовете през 2025 г.