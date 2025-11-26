"Еврохолд" и ЕИГ са завели втори арбитраж срещу Румъния за 575 млн. евро

„Еврохолд България“ АД и „Евроинс Иншурънс Груп“ АД са завели второ международно арбитражно дело срещу Румъния в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон.

Искът е регистриран на 25 ноември 2025 г. и е на стойност 575 млн. евро, съобщават от двете компании.

Към производството са се присъединили и други ощетени лица, които компаниита не уточняват в съобщението.

Дружествата водят още едно арбитражно дело във Вашингтон. С новото производство претенцията на групата към Румъния набъбва на над 1 млрд. евро.

Същевременно полицейски служители и прокурори са претърсвали в сряда жилища на бивши служители на „Евроинс Румъния“ в Букурещ и окръг Мурешсъобщават румънски медии, цитирани от БТА. Информацията се потвърждава и от „Еврохолд“.

„Днес, 26 ноември, полицейски служители от Дирекцията за разследване на икономически престъпления, под координацията на прокурора по делото от прокуратурата към Върховния касационен съд, изпълняват 14 заповеди за претърсване в Букурещ и окръг Муреш, в централите и/или работните места на физически и юридически лица, замесени в дело за извършване на престъпления по неправомерно управление с особено тежки последици в продължителна форма, присвояване с особено тежки последици и пране на пари“, съобщава в. „Куриерул национал“, цитиран от БТА.

Групата на „Еврохолд“ е категорична, че румънската държава неправомерно е отнела лиценза на „Евроинс Румъния“, за което има „неопровержими доказателства, данни и факти“, както се посочва в съобщението за новия арбитраж. Дружеството припомня, че е предложило план за защита на интересите на румънските застраховани и увредени лица, но властите в страната са отказали да разговарят.

Относно обиските от групата посочват, че „каквито и „доказателства“ да бъдат иззети три години по-късно от частните домове на румънски граждани, работили в „Евроинс Румъния“, същите тези „доказателства“ едва ли биха могли да бъдат приети от който и да е съд“.

Румънският финансов надзорен орган ASF отне лиценза на „Евроинс Румъния“ през март 2023 г. Според румънските власти в „Евроинс Румъния" е констатиран недостиг на средства (близо 450 млрд. евро) за осигуряване на покритие на изискванията за платежоспособност (т.нар. SCR, или Solvency Capital Requirement) към 30 юни 2022 г. и той се е запазил и към 30 септември същата година.

В последната година акциите на „Еврохолд България“ поскъпват с над 31%, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 495 млн. лева, според данните на Българската фондова борса.

