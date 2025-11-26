Wall Street записа четвърта поредна положителна сесия преди паузата за Деня на благодарността

Основните щатски индекси се повишиха в сряда, с което записаха чевърти пореден ден на ръстове преди Деня на благодарността, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 314,67 пункта и завърши деня на нови от 47 427,12 пункта. Широкият измерител S&P 500 напредна с 0,69% до ниво от 6812,61 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite постигна ръст от 0,82% до ниво от 23 214,69 пункта.

Ръстовете на по-широкия пазар бяха подкрепени от компанията в областта на изкуствения интелект Oracle, чиито книжа поскъпнаха с около 4%, след като Deutsche Bank потвърди оптимистичната си прогноза за компанията. Цената на акциите на Nvidia се повиши с над 1%, като се възстанови от неотдавнашния спад, а Microsoft, която също е член на „Великолепната седморка“, отбеляза ръст от почти 2%.

„Това е просто обратното на избягването на риска, което наблюдавахме през последните една-две седмици, то беше съвсем нормално“, коментира Ерик Дитън, президент и управляващ директор на компанията The Wealth Alliance. „Седмицата на Деня на благодарността обикновено е силна за пазарите. Всички се чувстват добре“, допълва той.

S&P 500, Nasdaq и Dow се насочват към най-добрите си седмици от края на юни. Широкият измерител е нараснал с над 3% в от началото на седмицата, а технологичният показател Nasdaq и индексът на сините чипове Dow да прибавили съответно над 4% и над 2% в седмичния период.

„Освен това се насочваме към най-добрия период от годината за акциите – ноември до април. Трудно е да не останем оптимистични тук“, отбелязва Дитън.

Инвеститорите продължават да наблюдават катализатори, които може да повлияят на следващото решение на Федералния резерв за лихвите. Трейдърите оценяват на над 80% вероятността за намаление на лихвите с четвърт процентен пункт от Фед през декември, показва инструментът CME FedWatch.

„Ако Фед разочарова, може да имаме разпродажби. Не смятам, че ще го направи“, казва Дитън.

Ноември се оказва труден месец за акциите. Макар че трите основни индекса се възстановиха от загубите си от началото на месеца с ръстовете тази седмица, те все пак са напът да запишат губещ месец, тъй като притесненията от високите оценки охладиха инерцията зад някои от амбициозните технологични компании. S&P 500 и Dow отбелязват лек спад от началото на месеца, докато Nasdaq отписва над 2%.

Фондовият пазар ще остане затворен в четвъртък за Деня на благодарността. Търговията ще се възобнови със съкратена сесия в петък, когато пазарът ще затвори в 20 ч. българско време.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 3,996% и 4,645%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо други шест основни валути, се понижи леко до 99,597 пункта. Еврото и пауднът поевтиняха до съответно 1,159 долара и 1,324 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 156,46 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши преди Деня на благодарността, а американските инвеститори преценяваха перспективите за свръхпредлагане и преговорите за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 65 цента до 63,13 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха със 70 цента до 58,65 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември напреднаха с 0,5% до 4160,10 долара за тройунция.