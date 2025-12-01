Европейските борси приключиха първата сесия за декември с понижения

Основните европейски борсови индекси стартираха декември с понижения на фона на надеждите за понижение на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ и последните икономически данни от Европа, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 отчете спад от 0,23% до 575,08 пункта.

Френският измерител CAC се понижи с 0,32% до 8097 пункта.

Германският показател DAX изтри 1%, смъквайки се до равнище от 23 597,44 пункта.

Британският индекс FTSE регистрира понижение от 0,18% до 9702,53 пункта.

Пазарите обърнаха внимание на новите данни за фабричната активност в еврозоната, която се свива през ноември заради отслабващото търсене. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор на еврозоната на HCOB, изготвен от S&P Global, е спаднал до 49,6 пункта през ноември спрямо отчетените 50 пункта през октомври. Бенчмаркът достига петмесечно дъно и е малко под предварителната оценка от 49,7 пункта. Стойности над 50 пункта показват растеж в активността, докато тези под този праг сочат свиване.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 1 декември.

Трейдърите реагираха и на доклада за британския производствен сектор, който отбеляза първото си увеличаване на активността от 2024 г. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за производствения сектор на Великобритания се е повишил до 50,2 пункта през ноември от 49,7 пункта през октомври, сочат данни от понеделник, съответстващи на предварителните изчисления.

Английската централна банка (АЦБ) следи отблизо Федералния резерв за евентуални странични ефекти. „Около половината от движенията в нашата крива всъщност се генерират изцяло извън Обединеното кралство“, коментира Меган Грийн, член на Комисията по парична политика в АЦБ.

Регулаторът не се е ангажирал с намаляване на лихвените проценти през декември на фона на продължаващите инфлационни рискове, ръста на заплатите над целта, отслабването на пазара на труда и бавното потребление.

Есенният бюджет на Великобритания, представен миналата седмица, въведе някои дефлационни мерки в областта на енергията и железопътния транспорт, което би трябвало да е от полза за потребителите в краткосрочен план.

Акциите на европейските компании от отбранителния сектор поевтиняха рязко, тъй като растат шансовете за скорошно мирно споразумение в Украйна. Цената на книжата на Rheinmettal спадна с 2,2%, докато акциите на Renk изтриха 4,7% от стойността си.

Междувременно акциите на Airbus приключиха сесията с ценови спад от 5,8%, след като европейският производител на самолети предприе бързи мерки за актуализиране на софтуера в рамките на серията A320.