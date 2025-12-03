SoftBank поведе ръстовете при Nikkei 225 и японските технологични акции

SoftBank поведе ръстовете при японските технологични акции в сряда, следвайки движението на своите аналози от Wall Street и подкрепяйки индекса Nikkei 225, предаде CNBC.

Акциите на инвестиционния гигант, фокусиран върху технологиите, поскъпнаха с над 6%. Книжата на Tokyo Electron, която предоставя ключово оборудване за фабрики, произвеждащи чипове на Nvidia, поскъпнаха с повече от 4%.

Цената на книжата на Lasertec скочи със 7%, на Renesas Electronics - с над 6%, а на Advantest – с 5%.

Nikkei беше водещият индекс в Азия, затваряйки с ръст от 1,14% до 49 864,68 пункта. По-широкият показател Topix спадна с 0,2% до 3334,32 пункта.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 1,04% до ниво от 4036,3 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq завърши с ръст от 0,39% на ниво от 932,01 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че през третото тримесечие икономиката на Южна Корея е нараснала с 1,8% на годишна база.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,18% и затвори на ниво от 8595,2 пункта.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е разширил с 2,1% на годишна база - най-рязкото му нарастване от третото тримесечие на 2023 г. - но остана под прогнозата за 2,2% на икономисти, анкетирани от Ройтерс.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,28% до 25 760,73 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,51% до 4531,05 пункта.

На този фон стана ясно, че активността в китайския сектор на услугите се е разширила с най-слабия темп от пет месеца насам, добавяйки нови доказателства за мудното потребителско търсене, което засилва натиска върху забавящата се икономика.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на RatingDog за сектора на услугите в Китай се е понижил за трети пореден месец до 52,1 пункта през ноември, съответствайки на средната прогноза на икономисти, анкетирани от Bloomberg. Всяко число над 50 пункта показва разширяване.