Оптимизмът владее борсите в Европа в навечерието ба коледните празници

По-голяма част от основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, подкрепени от акциите на Novo Nordisk, които поскъпнаха с 9,2%, след като компанията получи одобрение за продажба на лекарството срещу затлъстяване Wegovy в САЩ, съобщава Bloomberg.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,35% до 588,81 пункта.

Германският бенчмарк DAX записа ръст от 0,22% до 24 337,08 пункта.

Френският измерител CAC се понижи с 0,21% до 8103,85 пункта.

Британският показател FTSE отчете повишение от 0,24% до 9889,22 пункта.

Инвеститорите реагираха на новите данни за американската икономика, която се е разширила през третото тримесечие с най-бързите темпове от две години, подкрепена от устойчивита потребителски и бизнес разходи и по-спокойната търговска политика

Минните компании се представиха по-добре в Европа, заедно със сектори като комуналните услуги, телекомуникациите и банките. Акциите, свързани с икономиката, като например тези на компаниите от сектора на пътуванията и развлеченията, както и автомобилните производители, бяха сред изоставащите.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 23 декември.

Акциите в Европа се насочват към трета поредна година на растеж. Бенчмаркът Stoxx 600 също е на път да постигне едно от най-силните си тримесечия за последните две години на фона на продължаващия оптимизъм около глобалния икономически растеж и по-ниските лихви по заемите.

Междувременно Европейската комисия (ЕК) разреши по-голяма държавна помощ за енергоемки индустрии, за да убеди компаниите да не се местят в чужбина. Сектори, които вече получават подкрепа като например стоманодобивната и химическата промишленост, също ще имат право да получат допълнителна държавна помощ.

Пазарите реагираха и на доклада за бизнес доверието във Великобритания. Банка Lloyds съобщи, че нейният бизнес барометър се е повишил с 5 пункта до нетен баланс от 47%. Показателят измерва разликата между фирмите, които са оптимистично настроени, и тези, които са по-песимистични. Това е най-високото ниво от октомври насам, като индексът е осезаемо по-висок от стойностите, наблюдавани непосредствено преди обявяването на бюджета от министъра на финансите Рейчъл Рийвс.