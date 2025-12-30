Цените на петрола растат на фона на засиленото геополитическо напрежение*

Петролът поскъпва, докато трейдърите оценяват геополитическото напрежение от Венецуела до Русия и Иран, както и опасенията от свръхпроизводство, съобщава Bloomberg.

Цената на сорта Брент се стабилизира близо до 62 долара за барел, след като се повиши с 2,1% ден по-рано, докато фючърсите върху американския West Texas Intermediate (WTI) се търгуват при малко над 58 долара за барел.

Венецуела започна да затваря петролни находища в регион, който се намират най-големите залежи в света, на фона на частична блокада от страна на САЩ, която ограничи износа на суров петрол. Отделно президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са ударили съоръжение в страната.

Преди това стремежът на Тръмп да прекрати войната в Украйна се сблъска с нови препятствия, след като руският президент Владимир Путин заяви, че ще преразгледа преговорната си позиция след предполагаеми атаки с дронове срещу негова резиденция. Междувременно американският държавен глава обеща да удари отново Иран, ако той възстанови ядрената си програма.

Петролът поддържа траектория към рязък годишен спад на цената поради опасения, че световното производство ще засенчи търсенето, след като ОПЕК+ увеличи добива в опит да си върне пазарния дял. Сред признаците за изобилие от доставки е количеството петрол, съхранявано в танкери по света, които са били неподвижни поне седем дни.

„Проблемът със свръхпредлагането на пазара до голяма степен е засенчен от геополитически смущения“, коментира Гао Дзиен, анализатор от Qisheng Futures Co. „Освен ако тези спорове не бъдат разрешени, волатилността и ценовата подкрепа ще се запазят“, добавя той.

Последните данни показват, че запасите от суров петрол в ключовия хъб Кушинг, Оклахома, отчитат най-голямото седмично увеличение от края на октомври в периода до 19 декември. В национален мащаб запасите от бензин и дестилати също се увеличават.

Допълнителна информация за условията в САЩ ще бъде публикувана по-късно тази седмица, когато Американският петролен институт ще представи прогнози за промените в запасите.

*Информацията е актуална към 09:20 ч. българско време.