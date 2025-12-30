Stoxx 600 достигна нов исторически връх, подкрепен от миннодобивния сектор

Европейските борсови индекси приключиха сесията с ръстове, достигайки нови рекордно високи стойности на финала на годината, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,68% до 593,25 пункта, което е нов исторически рекорд за индекса.

Германският измерител DAX се повиши с 0,57% до 24 490,41 пункта.

Френският индекс CAC отчете ръст от 0,69% до 8168,15 пункта.

Британският показател FTSE записа повишение от 0,75% до 9940,71 пункта.

Акциите на миннодобивните компании поведоха ръстовете в региона, като книжата на Fresnillo поскъпнаха с 6%. Цената на акциите на Anglo American се повиши с около 3%.

Фючърсите на спот златото поскъпнаха с 0,8% до 4366 долара за тройунция, докато цената на среброто скочи с 5,5% до 76,22 долара.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор също се представиха добре, компенсирайки загубите в понеделник. Цената на книжата на Renk и Rheinmetall се повиши с около 2%.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 30 декември.

Междувременно геополитическата обстановка остава напрегната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи за военен удар срещу Иран при евентуално възобновяване на ядрената му програма, а движението „Хамас“ бе предупредено от него за сериозни последици, ако не прекрати въоръжените действия. В същото време Китай провежда едни от най-мащабните си военни учения край Тайван през последните години – ход, разглеждан като реакция на новообявени доставки на оръжие от САЩ за острова.

По данни на инвестиционната компания QC Partners силното представяне на германския пазар през 2025 г. се дължи основно на първото полугодие, докато през втората половина на годината движението е било по-скоро странично. За цялата година Dax отчeтe ръст от 23 процента.

Най-добре представилата се компания за годината е Rheinmetall, чиито акции поскъпнаха със 154%. Секторът на отбраната като цяло бе сред основните печеливши на фона на войната в Украйна и втория мандат на Тръмп, който засили очакванията Европа да увеличи разходите си за сигурност.

Добро представяне отчетоха и инфраструктурни компании, свързани с развитието на изкуствения интелект. Акциите на Siemens Energy поскъпнаха със 139%, подкрепени от нарастващото търсене на енергийна инфраструктура за центрове за данни.