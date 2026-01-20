Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст от 0,24% до 1414,6 пункта. Това е 16-то поредно повишение за индекса, който не познава червеният цвят от началото на годината 2026 г.

В един момент от сесията индексът реализира спадове, но на финала приключи на зелена територия.

С най-силни ръстове от компонентите на индекса днес са "Химимпорт" АД с 11,5% до 0,63 евро за акция, "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) АД с 6,38% до 2 евро и "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД с 3,21% до 3,86 евро.

Най-силни спадове сред 15-те акции, включени в основния индекс, реализираха "Сирма груп холдинг" АД с 3,91% до 1,23 евро, "Софарма" АД с 1,01% до 1,96 евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 0,95% до 8,3 евро.

Оборотът на БФБ възлезе на 2,25 млн. евро. ЦКБ АД е лидер по оборот с 324 хил. евро. Следват акциите на "Софарма" АД с 227 хил. евро, "Химимпорт" АД с 193 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 164 хил. евро и "Шелли груп" АД със 142 хил. евро.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акции на "Химимпорт" АД - 147, "Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) АДСИЦ - 121, "Софарма" АД - 113, "Сирма груп холдинг" АД - 76, и ЦКБ АД - 68.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

