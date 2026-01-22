Европейските борси затвориха на зелено след отстъплението на Тръмп за Гренландия и митата

Основните индекси на европейските фондови борси приключиха търговията в четвъртък с повишения, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато „рамково“ споразумение по въпроса за Гренландия и отмени налагането на мита върху група европейски страни, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори сесията с повишение от 1,1%, като повечето сектори и всички основни регионални борси отбелязаха ръст.

Френският индекс CAC 40 нарасна с 0,99%, британският FTSE 100 добави 0,12%, а германският DAX се покачи с 1,2%.

Световните пазари се възстановяват, след като Тръмп обяви в сряда, че с генералния секретар на НАТО Марк Рюте са се споразумели за „рамка на бъдещо споразумение“, включващо Гренландия. В резултат на тези преговори Тръмп заяви, че няма да налага по-високи мита на европейските съюзници, както заплаши по-рано.

В интервю за CNBC американският президент описа рамката по-скоро като „концепция“, като обясни, че тя ще включва сътрудничество между САЩ и Европа по предложената система за противоракетна отбрана „Златен купол“ и достъп до ресурси в Гренландия. Попитан за подробности, Тръмп отговори: „Малко е сложно, но ще го обясним по-късно.“

Датският министър-председател Мете Фредериксен приветства в четвъртък промяната в позицията на Тръмп по отношение на Гренландия и заяви, че е отворена за преговори за „Златния купол“.

Това вероятно ще успокои опасенията на пазарните наблюдатели относно съдбата на НАТО. Европейският индекс, който следи компаниите от аерокосмическата и отбранителната промишленост, не отбеляза промяна в четвъртък.

По-късно украинският президент Володимир Зеленски разкритикува реакцията на европейските лидери към геополитическите заплахи в речта си в Давос.

Автомобилният и фармацевтичният сектор в Европа са особено уязвими от налагането на мита предвид нивата на износ към САЩ. Акциите на автомобилните компании поскъпнаха с 2,3% в четвъртък, а тези в сектора на здравеопазването отбелязаха ръст от 1,7%.

Засега остава неясно какво ще се случи с търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато миналата година, след като Европейският парламент замрази ратифицирането му.

В Давос германският канцлер Фридрих Мерц приветства промяната в позицията на Тръмп по отношение на митата и Гренландия и призова европейските си колеги да не „отписват трансатлантическото партньорство“.

Цената на златото, считано за сигурно инвестиционно убежище, достигна поредни нови върхове на фона на геополитическата несигурност, но в четвъртък ръстът леко се охлади. Американските фючърси на златото с доставка през февруари поскъпнаха с 1% до 4883 долара за унция. Спот цената се повиши с 0,9%.

Обезценяването на американския долар остава ключова тема през последните седмици на фона на колебанията на инвеститорите по отношение на Америка. Доларовият индекс, който измерва зелената валута спрямо кошница от основни конкуренти, затвори с понижение от 0,1%.