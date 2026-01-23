Изкуственият интелект ще изпита еуфорията на кредитните пазари, която сам създаде

Кредитните инвеститори, които тази седмица пренебрегнаха историческия пристъп на глобална волатилност, ще се изправят пред сериозно изпитание, след като премиите върху доходността по корпоративния дълг от инвестиционен клас на САЩ се свиха до най-ниското си ниво от около три десетилетия.

Спредовете, или допълнителната доходност спрямо доходността по държавните облигации, която инвеститорите изискват, за да притежават висококачествен корпоративен дълг, се стесняват до 71 базисни пункта, според данни на Bloomberg. Това е най-ниското ниво за показателя от 1998 г. насам.

Големите технологични компании се нуждаят от трилиони долари, за да финансират плановете си за изграждане на инфраструктура за изкуствения интелект, и тези нива може да не се задържат за дълго, според Ханс Микелсен, кредитен стратег в TD Securities Inc.

„Тестът на пазара ще бъде след 29 януари, когато големите технологични компании започнат да отчитат печалбите“, казва той. „Те биха могли да емитират повече облигации за разходи, свързани с изкуствения интелект, отколкото пазарът може да абсорбира при тези тесни нива на спредове“, добавя Микелсен.

Графика: Bloomberg

Пазарите получиха тласък през последните дни, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да използва сила, за да получи контрол над Гренландия, както и че няма да налага мита на европейските държави, които се противопоставят на усилията му да завладее острова.

Въпреки това държавните облигации останаха под натиск през по-голямата част от седмицата, засегнати от стръмния, фискално обусловен спад на японския пазар на дълг и опасенията от ескалация на напрежението в Гренландия.

Покачващата се обща доходност на корпоративните облигации поради волатилността на лихвените проценти е привлякла купувачи тази седмица, според Микелсен. В полза на кредитите икономическата среда изглежда „много благоприятна“, добавя той.

Подобни движения се наблюдават и на европейския кредитен пазар, където средните разходи по заемите в евро спадат до най-ниско ниво от осем години, показват данните на Bloomberg.

Волатилността тази седмица вероятно е възпрепятствала ентусиазма на някои кредитополучатели да емитират дълг, но продажбите от региона до момента на пазара все още са с близо 5% над 2025 г. към края на четвъртък и достигат рекорд, според статистиката.

Следващата седмица може да донесе ключово изпитание за глобалната машина за дългове, тъй като Meta Platforms, която набра 30 млрд. долара с еднократно предлагане през октомври, ще публикува финансовия си отчет след затварянето на пазара на 28 януари. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг декларира, че компанията ще похарчи стотици милиарди долари през следващото десетилетие за центрове за данни и друга инфраструктура, свързана с изкуствен интелект.

Изследователската фирма Gartner прогнозира, че световните разходи за изкуствен интелект ще се увеличат до 2,5 трлн. долара през 2026 г. Това представлява увеличение с 44% спрямо миналата година.

Микелсен от TD прогнозира, че само тази година могат да бъдат емитирани книжа за 500 млрд. долара за финансиране на инвестициите в изкуствен интелект. Това може да тласне предлагането на американски дългови инструменти от инвестиционен клас до 2,1 трлн. долара или повече.

По-слабото търсене на американски корпоративен дълг от чуждестранни купувачи, докато дедоларизацията напредва, вероятно ще навреди на спредовете, добавя той.

Очаква се в Европа да бъде набрана значителна част от финансирането за хипермащабиране на изкуствения интелект. Анализатори от TwentyFour Asset Management в края на миналата година определиха „бързото мащабиране на емисиите, задвижвани от изкуствен интелект“ като ключов риск за пазара тази година.

Премиите върху доходността по глобалния корпоративен дълг в различните валути и рейтинги спадат с един процентен пункт за първи път от 2007 г. насам в четвъртък, според данни на Bloomberg. Спредовете по азиатските инвестиционни доларови облигации достигат рекордно ниско ниво.

Тъй като предлагането на емисии расте, а пазарът на висококачествени облигации в САЩ отбелязва горещ старт с над 170 млрд. долара, набрани от компании досега този месец, или с 13% повече спрямо преди година, се отваря въпроса за разширяване на спредовете.

Заради очакваните повече емисии се очаква да има известен потенциал за разширяване на спредовете, коментира Едуин Уилчес от PGIM.

Силният приток на средства към еврокредитни фондове през последните седмици също смекчава опасенията от потенциално прегряване на кредитните пазари. Анализът на стратезите на Barclays показва отлив от еврофондове с висок рейтинг през седмицата до 21 януари.

Стратезите в Deutsche Bank смятат, че пазарът може да достигне перфектна балансираща точка.