Deutsche Börse: Влизането в еврозоната даде летящ старт на българските акции

Слънце на „Златни пясъци“, световноизвестни манастири, но също така корупция и политическа нестабилност – това е, с което много хора свързват България. По-малко се обръща внимание на това, че страната има солидни темпове на икономически растеж и е един от образците в Европа по отношение на публичния дълг, пише в анализ на Deutsche Börse, цитиран от marketscreener.com.

От 1 януари 2026 г. България стана член на еврозоната. Очаква се страната да стане по-привлекателна за инвестиции в резултат на засилената европейска интеграция и реформи.

След въвеждането на еврото редица български акции станаха търгуеми на фондовата борса във Франкфурт, като предстои да се търгуват и още книжа.

SOFIX с летящ старт

Българският фондов пазар вече усети ефектите от присъединяването към еврозоната. През последните дванадесет месеца основният борсов индекс SOFIX се повишава с 56%, а само през последните четири седмици ръстът достига 17%.

„Въвеждането на еврото е катализатор“, коментира Марк Рихтер от Steubing AG, специалист по български акции.

С присъединяването си към еврозоната страната получава пълен достъп до инструментите на Евросистемата и по-голяма институционална тежест чрез участието си в операциите по паричната политика. „Това увеличава привлекателността на фондовия пазар за инвеститорите“, отбелязва Рихтер.

Освен това, вече са налице условията страната да бъде включена в различни фондове.

Модел за държавния дълг

Един недостатък на страната е политическата несигурност. Президентът на България Румен Радев подаде оставка само няколко седмици преди провеждането на предсрочни избори.

Според Индекса за възприятие на корупцията на Transparency International България остава една от страните с високо ниво на корупция в публичния сектор.

В много отношения обаче страната се справя добре. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква относително стабилен растеж за България от 2,6% през 2026 г. след 3% през 2025 г. „Това поставя страната над много от основните страни от еврозоната“, казва Рихтер.

По отношение на публичния дълг България се смята за „примерен ученик“. През 2024 г. коефициентът на задлъжнялост е около 24% от БВП, а за 2025 г. се прогнозира да достигне 28% – доста под средното ниво за еврозоната от 88% от БВП.

От фармация до строителство

Сред търгуваните акции са тези на фармацевтичната компания „Софарма“ АД. „Софарма“ е една от най-големите фармацевтични компании в България с продажби от над 1 млрд. евро и солиден растеж през миналата година“, посочва Рихтер.

Акциите ѝ са сред утвърдените „сини чипове“ на българския фондов пазар и компанията е една от тези с най-висока пазарна капитализация, добавя той.

Рихтер посочва и акциите на „Трейс Груп Холд“ АД, за която компания той казва, че участва и в съвместни предприятия извън България, например за изграждането на метролиния в Букурещ. „Това засилва международната ѝ позиция“, подчертава той.

За „Еврохолд България“ АД Рихтер казва, че „значително увеличи продажбите и печалбите си през изминалата фискална година. Акциите в момента показват и силно относително представяне“.

За инвеститорите във фондове в анализа се посочва ETF-ът Expat Bulgaria SOFIX на Expat Asset Management, който единствен засега проследява основният индекс на Българската фондова борса.

В анализа са посочени акциите на самата борса, както и на „Централна кооперативна банка“, „Доверие Обединен Холдинг“, „Смарт Органик“, „Спиди“, „Стара планина холд“, „Телематик Интерактив България“, „Шелли груп“.

Материалът не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!