Южнокорейските индекси отбелязаха рекорди след заплахите на Тръмп за нови мита

Южнокорейските пазари достигнаха нови върхове във вторник, дори след като американският президент Доналд Тръмп насочи вниманието си към страната, заявявайки, че ще увеличи митата върху четвъртата по големина икономика в Азия, предаде CNBC.

Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че законодателната власт на страната не е одобрила търговското споразумение на Сеул с Вашингтон и че митата върху Южна Корея ще се повишат от 15% на 25%.

Индексът Kospi отбеляза ръст от 2,73%, като поведе азиатските пазари нагоре и достигна рекордно високо ниво от 5084,85 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq също приключи на положителна територия, като се покачи с 1,71% до над четиригодишен връх от 1082,59 пункта.

Акциите на автомобилните гиганти Hyundai и Kia се сринаха съответно с 4% и 5%.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се покачи с 0,92% и затвори на ниво от 8941,6 пункта - най-високото за почти 3 месеца.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза ръст от 0,85% до 53 333,54 пункта, подкрепен от индустриалните и технологичните акции, а по-широкият показател Topix се повиши с 0,31% до ниво от 3563,59 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng записа повишение от 1,35% до 27 126,95 пункта, като акциите на компаниите за основни суровини бяха основният му двигател, а показателят CSI 300 в континентален Китай затвори с леко понижение до 4705,69 пункта.