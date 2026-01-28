Последните корпоративни отчети помрачиха настроенията на борсите в Европа

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като местните инвеститорите отразиха новата порция корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,66% до 609,08 пункта.

Германският показател DAX отчете спад от 0,2% до 24 843,54 пункта.

Френският измерител CAC изтри 1,06% от стойността си, смъквайки се до равнище от 8066,68 пункта.

Британският индекс FTSE записа понижение от 0,52% до 10 154,43 пункта.

Правителството на Германия очаква по-нисък икономически растеж през 2026 г. в сравнение с прогнозата, направена през есента, сочи новият годишен икономически доклад на Министерството на икономиката на страната. Според документа германската икономика вероятно ще отчете ръст от 1% през настоящата година, което представлява подобрение спрямо 2025 г., но остава под по-ранните очаквания. В прогнозата от октомври правителствените експерти предвиждаха увеличение на брутния вътрешен продукт с 1,3% за 2026 г. Този темп на растеж сега се отлага за 2027 г., докато есенната прогноза залагаше на 1,4% за следващата година.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 28 януари.

Акциите на Deutsche Bank поевтиняха с близо 2%, след като стана ясно, че германските власти са обискирали офисите на кредитора във Франкфурт и Берлин заради съмнения действия свързани с пране на пари.

Отново в Германия, потребителското доверие се е подобрило в началото на годината, показват най-новите данни за потребителския климат на изследователските институти GfK, NIQ и Нюрнбергския институт за пазарни решения (NIM). Индексът на потребителското доверие за февруари се повишава с 2,8 пункта спрямо предходния месец до минус 24,1 пункта. Данните сочат, че потребителите очакват по-добри доходи и проявяват по-голяма готовност за разходи.

Нидерландският производител на полупроводници ASML отчете поръчки, които надминаха очакванията на анализаторите, а прогнозите му за продажбите за 2026 г. също засенчиха пазарните оценки. Акциите на компанията все пак приключиха с ценови спад от с 2,96%.

Книжата на Infineon поскъпнаха с 3%.

Акциите на европейския конгломерат за луксозни стоки LVMH, който отчете по-висока от очакваното печалба и органичен ръст на приходите през второто тримесечие, завършиха сесията със спад в стойността си от 7,9%.