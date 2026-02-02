Георги Балинов: Две букви ще движат пазара на придобивания – AI

Две букви ще движат пазара – AI, и компаниите без достатъчно технологичен напредък ще търсят придобивания, за да наваксат. Тази прогноза направи Георги Балинов, управляващ директор „Финтех банкиране“ в Morgan Stanley, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Пазарът на сливания и придобивания навлиза в нов етап, движен от изкуствения интелект и очакваното понижение на лихвите през 2026 г.“, посочи той и допълни, че това също ще ускори сделките.

Според Балинов технологичният сектор ще остане най-активен, а биотехнологиите ще продължат да се възползват от тази динамика.

„Финтех секторът вече не е заплаха за банките, а техен естествен партньор, който ускорява конкуренцията и понижава цените на финансовите услуги. Стабилността на институциите в САЩ остава ключов фактор за глобалните пазари, включително при избора на нов председател на Федералния резерв. Европа напредва, но все още изостава в регулациите, капиталовите пазари и развитието на финтех екосистемата“, отбеляза експертът.

Той подчерта, че Кевин Уорш, номинирания от Тръмп евентуален председател на Фед, е доказан професионалист. Балинов отбеляза, че пазарите възприемат потенциалната му политика като по-либерална от очакваното.

По думите му по-малката несигурност и институционалната устойчивост в САЩ остават решаващи за стабилността на капиталовите пазари. Балинов изтъкна, че монетарната политика не зависи от един човек, а от целия борд на Федералния резерв, което гарантира независимостта на институцията.

Експертът очаква консолидацията в банковия сектор да се засили. „В САЩ има хиляди банки и броят им намалява всяка година“, посочи той, подчертавайки, че тенденцията към консолидация ще продължи. Той обясни, че регулаторите в Европа и САЩ насърчават обединенията, за да се намали фрагментацията и да се увеличат възможностите за инвестиции в технологии, защото по-големите институции са по-устойчиви и по-конкурентни спрямо финтех компаниите.

Спечелиха ли потребителите от симбиозата между финтех и банки? Ще доминират ли стейбълкойните? Заплаха или възможност са те в сегашната финансово-монетарна система? Какво е бъдещето на дигиталните валути? Какъв ще е ефектът върху валутните пазари на дигиталното евро? Ще се превърне ли България във финтех хъб след влизането в еврозоната, особено в сферата на дигиталните разплащания? Наваксва ли Европа на капиталовите пазари?

