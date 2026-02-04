Оптимизмът на борсите в Европа се запази въпреки някои негативни икономически данни

Повечето от основните европейски борсови индекси приключиха сесията на положителна територия, докато инвеститорите оценяват последните икономически данни за региона.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,15% до 618,85 пункта.

Френският измерител CAC отчете ръст от 1,01% до 8262,16 пункта

Германският показател DAX записа спад от 0,52% до 24 652,24 пункта.

Британският индекс FTSE регистрира повишение от 0,85% до 10 402,34 пункта.

Инвеститорите обърнаха внимание на доклада на S&P Global, който показа, че растежът на икономиката на еврозоната се забавя за втори пореден месец през януари. Съставният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) за еврозоната се е понижил до 51,3 пункта през януари от 51,5 пункта през декември, достигайки четиримесечно дъно. Показателят е и по-нисък от предварителната оценка за 51,5 пункта.

Междувременно инфлацията в еврозоната се забавя през януари, според доклад на Евростат. Растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, е спаднал до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари, повлиян от спада в цените на енергоносителите. Данните са в съответствие с прогнозите на икономистите.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 4 февруари.

Пазарите реагираха и на данните за частния сектор във Великобритания, който отчита най-добрия си месец от август 2024 г. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), изготвен от S&P Global, се е повишил през януари до 53,7 пункта спрямо отчетените 51,4 пункта през предходния месец.

Във фокуса на трейдърите попадна и доклада на Евростат за цените производител в промишлеността, които намаляват в Европейския съюз (ЕС) през декември с 0,4%, а в еврозоната – с 03 на сто.

По-рано през деня беше публикуван и докладът за бизнес активността в еврозоната, който показа забавяне за в тори пореден месец през януари. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в еврозоната на Hamburg Commercial Bank, публикуван от S&P Global, е спаднал до 51,3 пункта през януари от 51,5 през декември, достигайки четиримесечен минимум.

По отношение на политиката и отбраната Европейският съвет постигна съгласие за заема в размер на 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026-2027 година. Парите ще бъдат осигурени със заем, който ще изтегли ЕС. Той ще бъде гарантиран от европейския бюджет, като лихвите също ще бъдат покрити от бюджета. Украйна ще върне парите само ако Русия изплати репарации за нанесените щети, а тогава ЕС ще върне замразените руски активи на Москва.

Акциите на германския автомобилен концерн Volkswagen Group поскъпнаха с 3,67%, докато тези на софтуерния гигант SAP AG напреднаха с 0,12%. Цената на акциите на Stellantis, които се търгуват във Франция, поскъпнаха с 3,46%.