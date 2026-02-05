Технологичният крах за 1 трлн. долара помита всички акции по пътя на АІ

През трите години, откакто ChatGPT нахлу в мейнстрийма, имаше много пазарни разпродажби, предизвикани от развития около изкуствения интелект (АІ). Нищо обаче не може да се сравни с разгрома, който настана на фондовите и кредитните пазари тази седмица, пише Bloomberg в материал.

Първо, самата скорост и обхват са огромни. В рамките на два дни стотици милиарди долари бяха изтрити от стойността на акции, облигации и заеми на големи и малки компании в Силициевата долина. Акциите на софтуерните компании бяха в епицентъра, като поевтиняха с толкова много, че стойността на тези в състава на iShares ETF вече е спаднала с почти 1 трлн. долара за последните седем дни.

Инструментът iShares Expanded Tech-Software Sector ETF потъна до най-ниското си равнище от април насам. Графика: Bloomberg LP

От друга страна, този срив, за разлика от много предишни, беше предизвикан не от страхове за балон, а по-скоро от опасения, че изкуственият интелект е напът да измести бизнес моделите на широк кръг от компании, за които пророците отдавна предричат, че са изложени на риск.

„Не мисля, че това е прекалена реакция“, посочва Майкъл Орурк, главен пазарен стратег в Jonestrading. „От две години говорим за това как АІ ще промени света и че това е технология на много поколения. През последните няколко седмици видяхме признаци за това на практика“, допълва той.

Искрата на пръв поглед беше безобидна: стартъпът за изкуствен интелект Anthropic пусна нов инструмент за правна дейност, като например преглед на договори. Сам по себе си продуктът не се смята за революционен – все още. Но след година, в която инструментите за програмиране на Anthropic помогнаха за трансформирането на разработването на софтуер – част от по-широка вълна от иновации в областта на изкуствения интелект – съобщението от четири параграфа за пускането на новия продукт беше прието изключително сериозно.

„Днес това са правни технологии, но утре може да са продажби, маркетинг или финанси“, пише Джаксън Адер, анализатор в KeyBanc.

Засилвайки безпокойството на инвеститорите, дори компании, дълго време смятани за основни бенефициенти на АІ бума, показват признаци на умора. В отчета си Alphabet заяви, че капиталовите разходи за изкуствен интелект ще бъдат по-високи от очакваното, а Arm Holdings публикува прогноза за приходите, която не отговори на очакванията. Акциите и на двете компании поевтиняха по време на търговията след редовното време.

„Започнахме само с продажба на софтуер, сега продаваме всичко“, посочва Гил Лурия, управляващ директор в D.A. Davidson. По думите му процесът се самоподдържа, като „акциите поевтиняват достатъчно, за да се създаде негативен импулс, а след това други хора продават“.

Печеливши и губещи

Разгромът не се ограничава само до компании, регистрирани в САЩ. London Stock Exchange Group, Tata Consultancy Services и Infosys поевтиняха тази седмица поради опасения от ефектите на изкуствения интелект.

Разпродажбите се разшириха и до поддръжниците на индустрията от Wall Street – от кредитори до собственици на частен капитал, за които софтуерните фирми са били популярни цели.

Пониженията в цените се задълбочиха в Азия в четвъртък, като спадът при южнокорейския производител на чипове за памет Samsung Electronics повлече надолу най-добре представящия се бенчмарк за акции в света. Тайванският технологично ориентиран пазар също отчете ценови понижения, а предупреждението на Arm за продажби натежа върху акциите на мажоритарния му собственик SoftBank Group Corp. в Токио.

В много отношения безпокойството остава хипотетично. Водещите производители на софтуер ServiceNow и Salesforce, например, не са пропуснали да отбележат печалби, нито са обявили пред Wall Street, че изкуственият интелект им носи загуба на клиенти.

Софтуерните компании прекараха последните няколко години в разработване на собствени АІ инструменти, като обикновено обещанието е за сигурно използване на изкуствен интелект, осланяйки се на клиентски данни, които вече се съхраняват в техните системи.

Въпреки това много доставчици досега отчитат разочароващи резултати. Microsoft заяви миналата седмица, че има 15 млн. платени потребители на инструмента Copilot – малка част от потребителската база на компанията от стотици милиони.

Последните развития повдигат отново въпроса за това, че АІ лидерите ще изпреварят утвърдените играчи в индустрията на иновациите, като опасенията са, че това ще настъпи по-скоро рано, отколкото късно.

„Ще бъде интересна година“, прогнозира Дек Мъларки, управляващ директор на SLC Management. „Това, което виждаме сега, са ранните етапи на това препозициониране относно кои ще бъдат печелившите и губещите, кои са най-уязвимите, докато преминаваме през този процес“, допълва той.