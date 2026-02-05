ЕЦБ очаквано запази лихвите без промяна на първото си заседание за годината

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвените проценти без промяна за пето поредно заседание, преценявайки, че последната вълна от глобално напрежение и поскъпването на еврото засега не са отклонили икономиката на еврозоната от курса ѝ.

Това беше и първото заседание на ЕЦБ, на което присъства гуверньорът на Българска народна банка Димитър Радев след присъединяването на България към зоната с единна валута от 1 януари тази година.

В четвъртък Управителният съвет взе решение да остави лихвите по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение на нива от съответно 2%, 2,15% и 2,40%, както прогнозираха всички икономисти в проучване на Bloomberg. Анализатори и пазарите очакват тя да се задържи на това равнище до края на следващата година, като вероятността за повишение през 2026 г. намалява.

„Икономиката остава устойчива в една усложнена глобална среда. Ниската безработица, стабилните баланси на частния сектор, постепенното увеличаване на публичните разходи за отбрана и инфраструктура и благоприятният ефект от предишните намаления на лихвените проценти подкрепят растежа. В същото време перспективите остават несигурни, особено поради продължаващата несигурност в глобалната търговска политика и геополитическите напрежения“, се посочва в изявление на паричния орган след заседанието.

„Управителният съвет е решен да гарантира, че инфлацията ще се стабилизира на целевото ниво от 2% в средносрочен план. Той ще следва подход, основан на постъпващите данни и на заседанията, за определяне на подходящата парична политика. По-конкретно, решенията относно лихвените проценти ще се основават на неговата оценка на перспективите за инфлацията и рисковете, свързани с нея, в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, както и на динамиката на основната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика. Не се ангажираме предварително с конкретна траектория на лихвените проценти“, се казва още в него.

Финансистите анализират наситеното със събития начало на 2026 г., което включваше най-силните до момента атаки срещу Федералния резерв на САЩ, арестуването на президента на Венецуела и заплахи от американския президент Доналд Тръмп за нови мита - този път във връзка с Гренландия.

Резултатът беше отслабване на долара, което за кратко изстреля еврото до най-високото му ниво от 2021 г. насам. Това може да създаде проблеми за износителите точно в момент, когато икономиката на еврозоната изглежда започва да се стабилизира. Съществува и риск това да тласне инфлацията още по-надолу под целта от 2%, макар че този риск частично се компенсира от повишението на цените на петрола и газа.

Следващите движения на лихвените проценти

ЕЦБ показва слаб апетит за промяна на разходите по заемите в която и да е посока, като главният икономист Филип Лейн наскоро заяви, че според последните прогнози няма „краткосрочен дебат за разходите по заемите“. Председателят на Германската централна банка Йоахим Нагел е на същото мнение, а членът на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне смята, че ЕЦБ е „безспорно в добро положение“ въпреки несигурността.

Въпреки това централните банкери са наясно колко бързо могат да се променят нещата. Австрийският гуверньор Мартин Кохер подчерта в интервю за Bloomberg необходимостта от „пълна гъвкавост“, като заяви, че паричната политика трябва да може да реагира на рисковете „бързо и решително“.

Силата на еврото

Последното поскъпване на общата валута се очертава като ключов риск за перспективите на ЕЦБ, които предвиждат инфлацията да се забави под 2% тази и следващата година. Силното евро създава трудности за износителите, като потенциално ограничава растежа, но също така понижава разходите за внос.

Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че той и колегите му „следят отблизо“ ситуацията и че тя е „един от факторите, които ще насочват нашата парична политика и решенията ни за лихвените проценти през следващите месеци“. Кохер също така отбеляза, че ще бъде важно да се види дали поскъпването на единната европейска валута ще продължи.

Частично облекчавайки напрежението, доларът възстанови част от по-ранните си загуби, след като Тръмп избра Кевин Уорш за наследник на Джером Пауъл като председател на Федералния резерв.

Поскъпването на еврото също така е по-слабо изразено в сравнение с по-широка кошница от валути, използвани от търговските партньори на блока.

Икономически преглед

Инфлацията в еврозоната спадна под целта на ЕЦБ, достигайки 1,7% през януари. Макар да остава по-устойчив, базисният ценови ръст леко се понижи миналия месец, като ръстът на цените на услугите също се забави.

Икономиката също показа устойчивост, като се разшири с 0,3% през последното тримесечие на 2025 г. – с по-рязък от очаквания от ЕЦБ темп. Оттогава бизнес проучванията сигнализират за продължаващ умерен растеж.