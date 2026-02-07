Защо следващата голяма цел на S&P 500 е толкова трудно постижима?

Американският индекс S&P 500 в момента е в разгара на една истинска битка на противоположни сили. Компаниите надминават очакванията за печалба на акция със значителни маржове и са напът да отчетат впечатляващ ръст от 12% през този отчетен сезон. В същото време обаче хаотичният подход на Белия дом към политиката и опасенията за бъдещето на софтуерната индустрия се комбинират и охлаждат ентусиазма към много от някогашните „горещи“ акции, пише Джонатан Левин за Bloomberg.

Резултатът? Бенчмаркът трудно успява да пробие нивото от 7000 пункта, откакто го доближи за първи път през октомври. Все повече неговото движение започва да прилича на свита пружина (или може би на тиктакаща бомба със закъснител). В близко бъдеще очаквайте повече волатилност от типа, който инвеститорите изпитаха през изминалата седмица, докато това напрежение се опитва да намери своя изход.

През втората година от президентския си мандат Доналд Тръмп още по-силно е възприел навика си да поднася изненади в политиката, които раздвижват пазарите - често чрез изявления в социалните мрежи. Сред действията му през 2026 г. са арестуването на лидера на Венецуела; намеци за смяна на режима в Иран; заплахи за повишаване на митата, последвани от отстъпление; атаки срещу компаниите за кредитни карти заради лихвените проценти; остри критики към институционалните инвеститори за ролята им на пазара на еднофамилни жилища; както и предупреждение към отбранителните компании, които изкупуват обратно свои акции или изплащат дивиденти.

Част от това беше очаквано. Средно погледнато, втората година от президентския мандат обикновено е най-слабата за американските акции: след всички големи обещания през първата година инвеститорите често укротяват оптимизма си, а президентите през втората година - под натиск да помогнат на партиите си на междинните избори - понякога засилват популистката реторика.

Но Тръмп е довел тази тенденция до крайност. Още през 2018 г. той използва втората година от първия си мандат, за да ескалира търговската война с Китай и да атакува Федералния резерв. Тази година прави всичко това - и още повече. Междувременно номинацията му на Кевин Уорш, който е обещал сериозни промени като бъдещ председател на Фед, създава допълнителни въпросителни около поведението на американската централна банка.

Към всичко това се добавя и нарастващата нервност на инвеститорите около софтуерните акции. През последното десетилетие компаниите за корпоративен софтуер, базиран на абонаменти, се смятаха за стабилни генератори на парични потоци и първоначално бяха възприемани като потенциални печеливши от революцията на изкуствения интелект (AI), което доведе до раздути оценки в края на 2025 г. Последните развития обаче карат инвеститорите да обмислят възможността AI да замести някои корпоративни софтуерни продукти - идея, която набра скорост след пускането на нов инструмент за AI автоматизация от Anthropic PBC.

В краткосрочен план е трудно да се открие реална „огнена сила“ зад целия този дим: анализаторите все още очакват печалбите на акция в сектора на софтуера и услугите да нараснат с около 13% през 2026 г. Това обаче не попречи на трейдърите да свалят индекса S&P 500 Software & Services Industry Group с 20% от началото на годината (спадът вече е 28% спрямо октомврийския връх). Бързината на този срив напомня други разпродажби, движени от доминиращи пазарни разкази, включително мечите пазари при регионалните банки и инвестиционните тръстове за недвижими имоти през 2023 г. Макар тези акции впоследствие да се възстановиха, негативните наративи ги държаха в инвеститорско „чистилище“ през по-голямата част от една година.

Въпреки всичко корпоративните печалби на компаниите от S&P 500 продължават да растат. Освен това растежът става все по-широкообхватен. Консенсусната прогноза на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, показва, че печалбата на акция ще се увеличи с около 13% тази година. Още повече - 10 от 11 сектора се очаква да отчетат ръст на печалбите (като енергетиката е единственото изключение). Това би било най-широкият ръст на печалбите от 2021 г. насам. С други думи, индексът вече не се „носи“ единствено от групата на мегакомпаниите, известни като „Великолепната седморка“.

Често говорим за „етапи“ при S&P 500 (5000, 6000, 7000 и т.н.), но в тези числа няма нищо особено специално. Най-добрият аргумент да им обръщаме внимание е, че изглежда други хора го правят. Историческите данни обаче не подсказват, че пазарната динамика се променя съществено около тези нива. В данните от януари 2000 г. насам не се виждат ясни и устойчиви признаци за струпване около кръгли числа.

И така, накъде отиваме оттук нататък при всички тези противоречиви сигнали? Ако 2018 г. е добър модел, наблюдателите ще си спомнят, че годината беше белязана от два големи скока на волатилността (през февруари и след това през декември), и не бих се изненадал да видим нещо подобно и сега. Все пак в този аналог най-големият спад достигна около 20% - малко под границата на мечи пазар - докато икономиката и печалбите продължаваха да растат.

В крайна сметка е трудно една разпродажба да стане твърде грозна, докато финансовите резултати на компаниите остават стабилни. Но това не означава, че влакчето на ужасите през втората година от мандата на Тръмп не може да стане малко по-лудо.