Кой стои от другата страна на търговията със софтуер за изкуствен интелект?

„Първо продавай, после задавай въпроси.“ Това беше реакцията на фондовия пазар към новите инструменти за изкуствен интелект (AI), които поставят под въпрос бизнес моделите в софтуерната индустрия, правните бази данни и медийния сектор. Но ловците на изгодни сделки, които търсят жертви на безразборните разпродажби, може да се наложи да проявят търпение, докато чакат възстановяване. Корпоративните бенефициенти от другата страна на тази търговия - компаниите, които реално използват AI, за да подобрят начина си на работа - може да се окажат по-доходоносната възможност, пише Bloomberg.

От месеци инвеститорите са притеснени, че AI може да застраши дългогодишни бизнес модели, като даде на клиентите по-евтин или безплатен начин да правят неща, за които в момента плащат. Заплахата стана осезаема, когато компанията за AI Anthropic PBC пусна допълнения, позволяващи на адвокатите да използват нейния чатбот Claude за преглед на договори и други задачи без нужда от програмистки умения.

Това имаше последици отвъд компаниите, предоставящи правни информационни услуги. Последва по-широка разпродажба, обхванала издатели, маркетингови групи и доставчици на бизнес информация. Потвърждавайки страховете, Anthropic бързо представи и продукт за финансови професионалисти.

При внезапен шок като този инвеститорите имат малко време да отделят печелившите от губещите и продават цели кошници от акции. Съвременният пазар, в който активните фондови мениджъри са все по-малко, може също да реагира прекомерно в едната или другата посока на конкретна новина като новите „плъгини“ на Claude. И все пак, седмица по-късно, голяма част от пазарните щети остават, въпреки че анализаторите на акции продължават да са оптимистично настроени към някои от най-засегнатите компании.

Трудността пред тази група компании е да докажат, че печалбите им няма да пострадат от конкуренцията на AI. Relx Plc, една от фирмите в центъра на опасенията, илюстрира проблема. Компанията притежава авторитетна база данни със съдебна практика и решения по обжалвания, която би била изключително трудна за възпроизвеждане от нов участник. Съотношението цена/печалба на акцията ѝ скочи между 2021 и 2025 г., отчасти заради идеята, че AI може да създаде нови пазари за тези данни. През последната година обаче този ръст до голяма степен се заличи, след като цената на акциите се понижи наполовина. На пръв поглед те изглеждат евтини.

Но ако анализаторите в крайна сметка намалят прогнозите си за печалбата на компанията, оценката вече няма да изглежда толкова разумна. А ако Relx не успее да реализира очаквания по-рано тласък на растежа от AI, тя би заслужавала по-ниско съотношение цена/печалба. Най-сигурният начин да се опровергаят тези страхове е чрез изпълнение на текущите прогнози за печалба. А това отнема време.

Сега разгледайте обратната страна на разпродажбата. Ако пазарът дори наполовина е прав да понижи стойността на софтуерните и свързаните с тях индустрии, то клиентите на тези сектори трябва да реализират съответни спестявания или повишена продуктивност, което би трябвало да доведе до по-ниски оперативни разходи или по-високи приходи.

Именно тези „осиновители на AI“ представляват „следващата фаза на възможността, свързана с AI“, според стратези от UBS Group AG, които твърдят, че темата все още не е привлякла пълното внимание на пазара, въпреки че използването на тази потенциално трансформираща технология се ускорява. Вместо това инвеститорите агресивно насочват средства към компаниите, които „позволяват“ AI - като производители на чипове и доставчици на оборудване за центрове за данни - и наказват възприеманите губещи.

Ако големите кантори по търговско право бяха публично търгувани, техните акции щяха да бъдат полезен незабавен индикатор за другата страна на „сделката Claude“. Но на борсата има и други потенциални бенефициенти. Сред тях са компании с „ценни данни, големи клиентски бази, сложни процеси и висока регулаторна тежест“, твърдят стратезите от UBS.

Изследването на банката посочва финансовите услуги, търговията на дребно, здравеопазването и транспорта с приложения като откриване на измами, обработка на застрахователни претенции, персонализиран маркетинг, клинична диагностика и логистична ефективност. В Европа такива компании включват BNP Paribas SA, Tesco Plc, Siemens Healthineers AG и DSV A/S. Френската банка BNP вече си поставя цел „стойност от AI“, за да изчислява финансовия принос от използването на технологията. Тази година той възлиза на 750 млн. евро.

Предизвикателството пред инвеститорите, които търсят подобни възможности, ще бъде да открият реални признаци на напредък в отчетите, които потвърждават твърденията на мениджмънта за ползи, движени от AI. Ключови показатели, които да се следят, са нарастващи приходи на служител и разширяващи се брутни маржове. Неизвестната променлива е дали ползите за продуктивността от AI ще се проявят по-бързо, отколкото икономистите очакват.

Разбира се, една инвестиционна стратегия сред този водовъртеж е да се търсят компании, които изглеждат имунизирани срещу сътресения от AI, защото по същество са „стара икономика“. Все пак трябва да има печеливши от другата страна на срива на софтуерния пазар.