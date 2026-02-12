Новата порция корпоративни отчети не успя да върнат оптимизма на европейските борси

Водещите европейски фондови борси приключиха сесията предимно със спадове на фона на реакцията на инвеститорите към последните корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 записа спад от 0,61% до 617,81 пункта.

Германският показател DAX се понижи с 0,11% до 24 827,83 пункта.

Френският индекс CAC напредна с 0,33% до 8340,56 пункта.

Британският измерител FTSE отчете понижение от 0,67% до 10 402,44 пункта.

По подобен начин приключиха борсите и ден по-рано, отразявайки отчетите на компании като Ferrari, Heineken и Dassault Systems.

Акции на инженерния гигант Siemens поскъпнаха с 0,3%, след като компанията повиши перспективата си за печалбата до диапазон от 10,7 евро а акция до 11 евро за фискалната 2026 година. Преди това тя се фокусираше върху диапазон от 10,4 евро до 11 евро на акция.

„Това е много динамично пространство“, заяви главният изпълнителен директор Роланд Буш пред CNBC, когато беше попитан за инвестициите в изкуствен интелект и центрове за данни. „Вярваме, че въздействието в реалния свят, тоест в промишленото производство, проектирането на продукти или разглеждането на операциите, използващи изкуствен интелект, ще дойде по-бързо, отколкото очакваме“.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 12 февруари.

Акциите на луксозната къща Hermès прибавиха 2,8% към стойността си, след като компанията регистрира скок от 9,8% в приходите за четвъртото тримесечие, подпомогната от силните продажби в САЩ и Япония.

От друга страна, цената на акциите на нидерландската финтех компания Adyen спадна с 20%.

Книжата на Magnum Ice Cream Company се сринаха с 18%, след като листнатото в Амстердам звено на Unilever отчете 48% спад на печалбата за цялата година.

Акции в Mercedes-Benz Group поевтиняха с 1,45%, след като отчетът на германския производител на автомобили показа, че оперативната му печалба за 2025 г. е спаднала с 57%.

Пазарите реагираха и на новите данни за икономиката на Великобритания, която е отбелязала по-слаб растеж от очакваното през четвъртото тримесечие на миналата година. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 0,1%, съобщи в четвъртък Националната статистическа служба (ONS). Този резултат следва растеж от 0,1% през третото тримесечие и е под средната прогноза от 0,2% на икономистите, анкетирани от Bloomberg. Само през декември икономиката се е разширила с едва 0,1%.