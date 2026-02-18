Изкуственият интелект противопоставя акциите в туризма и отдиха

Опасенията от промените вследствие на изкуствения интелект създават драматично разделение в сектора на пътуванията и отдиха. Докато акциите на платформите за онлайн резервации се сриват, цените на книжата на традиционните хотелиерски оператори вървят нагоре, пише Bloomberg.

Ценовите движения са драстични. Акциите на TripAdvisor са се сринали с 29% през тази година, достигайки историческо дъно тази седмица, след като компанията отчете разочароваща печалба.

Книжата на Booking Holdings и Amadeus IT Group губят по 22% от стойността си през тази година. Оценката за Amadeus IT беше понижена от анализаторите на Citi, които заявиха, че не очакват голяма „краткосрочна възвръщаемост“ от европейския доставчик на технологии за пътувания поради повишените рискове от AI.

За сметка на това цената на акциите на Marriott International се е повишила с 14%, а на Hilton Worldwide Holdings – с 12%. Анализаторите повишиха целевите цени на Hilton след отчета за приходите от 11 февруари, показват данни, събрани от Bloomberg.

Разпродажбата на някои туристически компании се ускори в началото на февруари, тъй като инвеститорите започнаха да избягват компании, смятани за уязвими от AI. Разпродажбата, която първоначално беше предизвикана миналата седмица от новите инструменти на Anthropic, се разпространи и засегна IT услугите, управлението на богатството, платформите за недвижими имоти и логистичните акции.