Американският суров петрол поскъпва на фона на преговорите между Иран и САЩ*

Цените на основните петролни сортове се движат в различни посоки при слаба търговия във вторник, като инвеститорите насочват вниманието си към разговорите между САЩ и Иран, които ще се проведат по-късно днес в Женева, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,71% до 68,16 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпват с 0,65% до 63,3 долара за барел.

Обемите на търговия остават под средните нива след празничния понеделник в САЩ и Канада и чествания на Китайската нова година в някои азиатски държави.

Иранската Революционна гвардия провежда военноморски учения в района на Ормузкия проток - жизненоважният воден път, през който преминава около една пета от световния износ на петрол, съобщи иранската информационна агенция Tasnim.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи е провел разговори с ръководителя на ядрения надзорен орган на ООН и е обсъдил предложения, които ще представи на непреки преговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф във вторник, според иранската държавна телевизия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е обнадежден, че Техеран и Вашингтон могат да преодолеят годините на конфронтация и враждебност и в крайна сметка да постигнат споразумение.

Преговори между Русия и Украйна също са насрочени за вторник и сряда в Женева, въпреки че перспективите за бърз край на почти четиригодишния конфликт и завръщане на руския петрол на пазара изглеждат слаби.

„Пазарът остава разтревожен от геополитическата несигурност“, посочват в анализ Брайън Мартин и Даниел Хайнс от ANZ Group Holdings Ltd. „Ако напрежението в Близкия изток отслабне или бъде постигнат значим напредък по войната в Украйна, рисковата премия, която в момента е включена в цените на петрола, може бързо да се стопи“, добавят те.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.