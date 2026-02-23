Обявените от Тръмп всеобхватни мита потопиха индексите в Европа

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с понижения на фона на несигурността относно глобалната търговия и последните политики на САЩ в тази област, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 записа спад от 0,45% до 627,7 пункта.

Германският показател DAX отчете понижение от 1,06% до 24 991,97 пункта.

Френският индекс CAC изтри 0,22% от стойността си, смъквайки се до равнище от 8497,17 пункта.

Британският измерител FTSE се понижи с 0,02% до 10 684,74 пункта.

Пазарите реагираха на решението на Върховния съд на САЩ, с което институцията отхвърли значителна част от „реципрочните“ мита на американския президент Доналд Тръмп, който обаче заяви през уикенда, че ще въведе нова, всеобхватна глобална такса по внос от 15%.

Новите мита ще „влязат в сила незабавно“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social. Той също така предупреди в събота, че ще последват допълнителни налози.

„Аз, като президент на САЩ, ще въведа, с незабавно действие, 10% мита за държави, много от които „ограбват“ САЩ в продължение на десетилетия, без възмездие (докато аз не се появих!), до напълно разрешеното и законно тествано ниво от 15%“, написа още той.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 23 февруари.

Във фокуса на пазарите попадна и решението на Европейския парламент да отложи гласуването за прилагането на митническото споразумение между ЕС и САЩ.

„Искаме яснота от САЩ, че те ще спазват споразумението“, каза председателят на парламентарната комисия по въпросите на международната търговия Бернд Ланге след консултации с други евродепутати.

Ланге заяви, че „това може да означава, че за някои продуктови групи ще бъде наложена такса от 30% въпреки предвиденото ограничение от 15% в рамките на тарифното споразумение между ЕС и САЩ“.

При акциите от региона книжата на търговеца на спортни стоки JD Sports поскъпнаха с 3,4%, след като компанията обяви, че ще върне около 200 млн. паунда на инвеститорите чрез програма за обратно изкупуване на акции.

Цената на акциите на Rolls-Royce падна с 0,2% след новината, че британската мултинационална компания в областта на аерокосмическото и отбранителното дело подготвя ново обратно изкупуване на акции на стойност 1,5 млрд. паунда като част от годишния си финансов отчет, който се очаква да бъде публикуван на 26 февруари.

Акциите на компанията Johnson Matthey поевтиняха с 16,4%, което я изпрати в дъното на европейския индекс Stoxx 600.

Трейдърите обърнаха внимание и на новите данни за икономиката на Германия, където доверието на германския бизнес се подобрява с по-рязък от очакваното темп през февруари. Индексът на очакванията на института Ifo се повишава до 90,5 пункта от отчетените през януари 89,6 пункта. Резултатът е над средната прогноза за 90 пункта в проучването на Bloomberg сред икономисти.