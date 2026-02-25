Dow се повишава с 200 пункта, поведен от акциите на Nvidia и Oracle*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, насърчени от печалбите на Nvidia и Oracle, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 224 пункта или 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 също се покачва с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite напредва с 0,7%.

Акциите на Nvidia поскъпват с близо 1% преди обявяването на отчета на компанията за четвъртото тримесечие на миналата година след затварянето на борсите по-късно днес. По същото време се очакват и финансовите резултати на Salesforce и Snowflake.

Отчетът на Nvidia ще бъде публикуван в момент, в който инвеститорите преразглеждат високите оценки на технологичните акции и стават все по-скептични по отношение на високите капиталови разходи на гигантите в областта на изкуствения интелект (AI).

„Дали такава пазарна увереност може да се поддържа в следващите дни ще зависи отчасти от резултатите на Nvidia“, посочва анализаторът Улрике Хофман-Бурчарди. „Пазарите очакват производителят на чипове да прогнозира приходи над средините очаквания, наред със силен ръст на продажбите“, добавя той.

Акциите на другия ключов играч в областта на изкуствения интелект, Oracle, поскъпват с повече от 2%, водейки продължаващото възстановяване на софтуерните акции.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,052%, а тази по 30-годишните - до 4,698%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира покачване от 0,05% до 97,89 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,1% до 70,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,06% до 65,59 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,33 на сто и се търгува на цена от 5193,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.