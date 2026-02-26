SOFIX с 6 поредни сесии без ръст

Водещият индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете пореден дневен спад, днес с 0,71% до 1310 пункта. Така в последните шест сесии няма ръст, а в последните 12 има само два дни с повишения.

Най-силни ценови спадове днес отчетоха акциите на "Сирма груп холдинг" АД с 3,88% до 1,24 евро за акция, "Българска фондова борса" АД с 1,86% до 7,9 евро, "Химимпорт" АД с 1,72% до 0,458 евро и други. Нагоре бяха само цените на книжата на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 0,78% до 2,58 евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 0,72% до 1,39 евро.

Оборотът беше за 4,5 млн. евро, главно с облигации. Сред акциите най-силна беше търговията с тези на "Шелли груп" ЕД със 166 хил. евро, "Сирма груп холдинг" АД с 61 хил. евро, "Софарма" АД 53 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 36 хил. евро и ПИБ АД с 21 хил. евро.

С най-много сделки в четвъртък бяха "Шелли груп" ЕД с 52, "Сирма груп холдинг" АД с 45, "Доверие обединен холдинг" АД с 24, "Софарма" АД с 21 и "Илевън Кепитъл" АД с 13.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.